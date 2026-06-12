Η καθυστέρηση του Κολάσινατς στην εκτέλεση πλαγίου άουτ έδωσε την μπάλα στον Καναδά, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό.

Ένας εκ των νέων κανονισμών που θεσπίστηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο αφορά την εκτέλεση πλαγίου άουτ και τον είδαμε να μπαίνει σε εφαρμογή στην αναμέτρηση του Καναδά με τη Βοσνία.

Βλέπετε, οι Βόσνιοι κέρδισαν πλάγιο και ο Κολάσινατς έσπευσε να εκτελέσει, εντούτοις καθυστέρησε, με τον διαιτητή να μετρά πέντε δευτερόλεπτα και εντέλει να δίνει την μπάλα στους Καναδούς! Μία αλλαγή που προσβλέπει στο να μειωθούν οι καθυστερήσεις στους αγώνες, με τους ποδοσφαιριστές να αναγκάζονται να εκτελούν πιο γρήγορα προκειμένου να μην χαθεί η κατοχή της μπάλας.