Μουντιάλ 2026: Παμπ το μποϊκοτάρει εκτός και αν πάει καλά η Αγγλία
Κι όμως, υπάρχει μέρος στην Αγγλία το οποίο εν μέσω Παγκοσμίου Κυπέλλου αποφάσισε ότι δεν θα δείξει κανέναν αγώνα! Ο λόγος για την παμπ The Three Horseshoes, στο Έξετερ, που αυτοανακηρύχθηκε «ζώνη άνευ ποδοσφαίρου», εξηγώντας ότι δεν θα υπάρξουν ανοιχτές τηλεοράσεις, τονίζοντας μάλιστα πως η περιοχή έχει παράδοση στο... ράγκμπι!
Οι ιθύνοντες του μαγαζιού ωστόσο έχασαν κάθε δίκιο στο τέλος της ενημέρωσης που έκαναν, καθώς αναφέρουν ότι θα υπάρξει εξαίρεση μονάχα αν η Αγγλία προχωρήσει αρκετά στο Μουντιάλ ή, όπως λένε χαρακτηριστικά, «αν η Αγγλία θυμηθεί πώς να νικά, ίσως μαλακώσουμε». Αναμενόμενα, η παμπ τράβηξε τα βλέμματα, με πολλούς να σχολιάζουν πως τώρα θα ξέρουν να μην πάνε εκεί...
Nice to know where to avoid from now on👍 pic.twitter.com/f3fTvTQu3e— Kieran (@kd_4002) June 12, 2026
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