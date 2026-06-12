Μία παμπ στο Έξετερ αποφάσισε να μην δείξει κανέναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με εξαίρεση αν προχωρήσει πολύ η Αγγλία...

Κι όμως, υπάρχει μέρος στην Αγγλία το οποίο εν μέσω Παγκοσμίου Κυπέλλου αποφάσισε ότι δεν θα δείξει κανέναν αγώνα! Ο λόγος για την παμπ The Three Horseshoes, στο Έξετερ, που αυτοανακηρύχθηκε «ζώνη άνευ ποδοσφαίρου», εξηγώντας ότι δεν θα υπάρξουν ανοιχτές τηλεοράσεις, τονίζοντας μάλιστα πως η περιοχή έχει παράδοση στο... ράγκμπι!

Οι ιθύνοντες του μαγαζιού ωστόσο έχασαν κάθε δίκιο στο τέλος της ενημέρωσης που έκαναν, καθώς αναφέρουν ότι θα υπάρξει εξαίρεση μονάχα αν η Αγγλία προχωρήσει αρκετά στο Μουντιάλ ή, όπως λένε χαρακτηριστικά, «αν η Αγγλία θυμηθεί πώς να νικά, ίσως μαλακώσουμε». Αναμενόμενα, η παμπ τράβηξε τα βλέμματα, με πολλούς να σχολιάζουν πως τώρα θα ξέρουν να μην πάνε εκεί...