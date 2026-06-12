Προβάδισμα για τη Βοσνία στο Τορόντο απέναντι στον Καναδά, όταν ο Λούκιτς βρήκε δίχτυα με κεφαλιά από κοντά για το 1-0 στο 21΄.

Πάνω που ο Καναδάς έδειχνε να πατάει καλύτερα στο γήπεδο, η Βοσνία Ερζεγοβίνη άνοιξε το σκορ και πάγωσε το Τορόντο. Στο 21΄συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν το κόρνερ, με τον Κολάσινατς να παίρνει τη γυριστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και να σερβίρει για τον Λούκιτς που με νέα κεφαλιά από κοντά έγραψε το 1-0.