Βοσνία: Η 2η ευρωπαϊκή ομάδα σε Μουντιάλ χωρίς να έχει παίξει σε Euro
Για δεύτερη φορά και πρώτη μετά το 2014, η εθνική ομάδα της Βοσνίας μετέχει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, θέλοντας αυτή τη φορά να καταφέρει να περάσει από τη φάση των ομίλων και συνεχίσει στα νοκ άουτ.
Η ιδιαιτερότητα των Βόσνιων είναι ότι παρότι δίνουν για δεύτερη φορά το παρών στον θεσμό, δεν έχουν καταφέρει ποτέ να συμμετάσχουν στην τελική φάση του Euro. Κάτι που έχει συμβεί άλλη μία φορά στο παρελθόν με εθνική ομάδα ευρωπαϊκού κράτους και συγκεκριμένα την Ανατολική Γερμανία, που είχε συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 - επιτυχία που δεν επανέλαβε, ενώ δεν έφτασε ποτέ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μέχρι την επανένωση της Γερμανίας.
🇧🇦 Bosnia & Herzegovina are one of just two nations to qualify for a World Cup while competing as a UEFA member without ever reaching a European Championship.— UEFA Obscura (@UEFAObscura) June 12, 2026
The other was East Germany at the 1974 World Cup.
That tournament saw East Germany famously defeat hosts West Germany… pic.twitter.com/xcLnzO4UYo
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