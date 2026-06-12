Η Βοσνία μετέχει για δεύτερη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρότι δεν έχει παίξει ποτέ σε Euro...

Για δεύτερη φορά και πρώτη μετά το 2014, η εθνική ομάδα της Βοσνίας μετέχει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, θέλοντας αυτή τη φορά να καταφέρει να περάσει από τη φάση των ομίλων και συνεχίσει στα νοκ άουτ.

Η ιδιαιτερότητα των Βόσνιων είναι ότι παρότι δίνουν για δεύτερη φορά το παρών στον θεσμό, δεν έχουν καταφέρει ποτέ να συμμετάσχουν στην τελική φάση του Euro. Κάτι που έχει συμβεί άλλη μία φορά στο παρελθόν με εθνική ομάδα ευρωπαϊκού κράτους και συγκεκριμένα την Ανατολική Γερμανία, που είχε συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 - επιτυχία που δεν επανέλαβε, ενώ δεν έφτασε ποτέ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μέχρι την επανένωση της Γερμανίας.