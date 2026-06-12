Εμπλοκή στο ταξίδι του Τόμας Παρτέι στον Καναδά, καθώς δεν του επετράπη η είσοδος στη χώρα και θα απουσιάσει από την πρεμιέρα της Γκάνας στο Παγκσόμιο Κύπελλο!

Δίχως να υπολογίζει στον Τόμας Παρτέι θα πρέπει να προετοιμάζεται η Γκάνα για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στον Παναμά! Σύμφωνα άλλωστε με το «Athletic», ο Καναδάς απέρριψε τη βίζα του μέσου της Βιγιαρεάλ και δεν του επέτρεψε να εισέλθει στη χώρα όπου θα πραγματοποιηθεί το εν λόγω ματς.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αντιμετωπίζει κατηγορίες για πέντε βιασμούς και μια σεξουαλική επίθεση, καταγγελίες που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στην διαθεσιμότητά του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η κυβέρνηση του Καναδά άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει πως ενδέχεται να μην επιτραπεί η είσοδος σε κατάδικους, αν και ο Παρτέι από την πλευρά του παραμένει προς το παρόν κατηγορούμενος.

Η FIFA από την πλευρά της ξεκαθάρισε στο «Athletic» πως δεν έχει λόγο πάνω στο ζήτημα, καθώς η αίτηση για χορήγηση βίζας είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της.

«Η FIFA επιβεβαιώνει ότι ο ποδοσφαιριστής Τόμας Πάρτεϊ δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει από το προπονητικό κέντρο της εθνικής Γκάνας στη Βοστώνη των ΗΠΑ προς τον Καναδά για τον πρώτο αγώνα της ομάδας του απέναντι στον Παναμά, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, καθώς η αίτηση για τη χορήγηση βίζας του απορρίφθηκε από την καναδική κυβέρνηση.

Η FIFA δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες μετανάστευσης των χωρών-διοργανωτών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (βίζες). Όπως και σε προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η τελική απόφαση για το ποιος λαμβάνει βίζα και ποιος γίνεται δεκτός στη χώρα ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας» τόνισε.