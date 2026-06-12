Χιλιάδες Καναδοί πάνε με τα πόδια στο γήπεδο για το ματς ενάντια στη Βοσνία, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αγώνες θα λάβουν χώρα σε καναδικό έδαφος, με Τορόντο και Βανκούβερ να φιλοξενούν μερικά από τα 104 ματς που θα διεξαχθούν φέτος για τον θεσμό.

Η πρεμιέρα θα γίνει σε λίγες ώρες στο Τορόντο, με τον Καναδά να υποδέχεται τη Βοσνία ψάχνοντας τους πρώτου του βαθμούς στη διοργάνωση, με χιλιάδες οπαδούς να πηγαίνουν με τα πόδια στο BMO Field.

Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές και δεν θυμίζουν τόσο Βόρεια Αμερική, με τα συνθήματα να δονούν τους δρόμους της πόλης και τους φιλάθλους που μετέχουν στο March to the Match, να δίνουν χρώμα με καπνογόνα και σημαίες. Μάλιστα, στο διάβα της καναδικής... λαοθάλασσας, βρέθηκαν και μερικοί Βόσνιοι, που δεν έχασαν την ευκαιρία για μερικά high fives με τους αντιπάλους τους!

Canada’s March to the Match continues to work its way through the Toronto streets toward the stadiums.



Beautiful scenes as fans chant and cheer and high five fans who are lining the streets.



It’s going to be electric inside the stadium today. pic.twitter.com/PUg96LzLYn June 12, 2026