Μουντιάλ 2026: Χιλιάδες Καναδοί πάνε με τα πόδια στο γήπεδο

Μουντιάλ 2026: Χιλιάδες Καναδοί πάνε με τα πόδια στο γήπεδο

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Χιλιάδες Καναδοί πάνε με τα πόδια στο γήπεδο
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Χιλιάδες Καναδοί πάνε με τα πόδια στο γήπεδο για το ματς ενάντια στη Βοσνία, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αγώνες θα λάβουν χώρα σε καναδικό έδαφος, με Τορόντο και Βανκούβερ να φιλοξενούν μερικά από τα 104 ματς που θα διεξαχθούν φέτος για τον θεσμό.

Η πρεμιέρα θα γίνει σε λίγες ώρες στο Τορόντο, με τον Καναδά να υποδέχεται τη Βοσνία ψάχνοντας τους πρώτου του βαθμούς στη διοργάνωση, με χιλιάδες οπαδούς να πηγαίνουν με τα πόδια στο BMO Field.

Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές και δεν θυμίζουν τόσο Βόρεια Αμερική, με τα συνθήματα να δονούν τους δρόμους της πόλης και τους φιλάθλους που μετέχουν στο March to the Match, να δίνουν χρώμα με καπνογόνα και σημαίες. Μάλιστα, στο διάβα της καναδικής... λαοθάλασσας, βρέθηκαν και μερικοί Βόσνιοι, που δεν έχασαν την ευκαιρία για μερικά high fives με τους αντιπάλους τους!

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