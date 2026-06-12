Τα άδεια καθίσματα στον αγώνα της Νότιας Κορέας με την Τσεχία έφεραν προβληματισμό, παρά τα όσα έγιναν γνωστά από επίσημα χείλη.

Η Νότια Κορέα λύγισε με ανατροπή την Τσεχία και μπήκε νικηφόρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη FIFA να υποστηρίζει πως το γήπεδο ήταν σχεδόν γεμάτο, με 44.985 εισιτήρια από τα 45.664 διαθέσιμα να βρίσκουν κάτοχο.

Εντούτοις, η εικόνα ήταν διαφορετική στη Γουαδαλαχάρα, με χιλιάδες θέσεις να μένουν άδειες και τον αγώνα να διεξάγεται μπροστά σε λιγότερο κόσμο από αυτόν που ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με την Telegraph, τα εισιτήρια στις κερκίδες που είχαν τα περισσότερα κενά κοστολογούταν από 400 δολάρια μέχρι... 5.000, με το δημοσίευμα να τονίζει πως πιθανότατα αυτό συνέβη επειδή οι αγοραστές επιχείρησαν να τα μεταπωλήσουν αλλά απέτυχαν.

Σε κάθε περίπτωση, τα πολλά άδεια καθίσματα προκαλούν προβληματισμό, με το ζήτημα των τιμών να καίει τη FIFA παρά την επιμονή του προέδρου της, Τζάνι Ινφαντίνο -που παρευρέθηκε στην εν λόγω αναμέτρηση- ότι είναι στα επίπεδα των άλλων αθλημάτων στην Κεντρική και τη Βόρεια Αμερική.