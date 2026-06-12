Οι δύο οπαδοί που επιλέχτηκαν από το Fox για να δουν όλα τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι 104 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι οι περισσότεροι που έχουν γίνει ποτέ στον θεσμό μετά την αύξηση των ομάδων σε 48, με το στοίχημα να είναι αν θα αντέξει κανείς να τους δει όλους.

Κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι δύο οπαδοί που επιλέχτηκαν από το Fox για να παρακολουθήσουν και όλα τα ματς του τουρνουά ως... Chief World Cup Watchers! Οι Όστιν Φράνκλιν και Κέβιν Ακότο ξεχώρισαν ανάμεσα σε πάνω από 6.000 ανθρώπους που έκαναν αίτηση και... έπιασαν δουλειά, μέσα σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που έχει δημιουργηθεί στην Times Square.

Φυσικά, οι δύο άντρες θα αποζημιωθούν αδρά για τη... θυσία τους, καθώς θα λάβουν από 50.000 δολάρια έκαστος, πιθανότατα αφότου ολοκληρώσουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί.