Μουντιάλ 2026: Οι οπαδοί που θα πάρουν 50.000$ για να δουν όλα τα ματς
Οι 104 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι οι περισσότεροι που έχουν γίνει ποτέ στον θεσμό μετά την αύξηση των ομάδων σε 48, με το στοίχημα να είναι αν θα αντέξει κανείς να τους δει όλους.
Κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι δύο οπαδοί που επιλέχτηκαν από το Fox για να παρακολουθήσουν και όλα τα ματς του τουρνουά ως... Chief World Cup Watchers! Οι Όστιν Φράνκλιν και Κέβιν Ακότο ξεχώρισαν ανάμεσα σε πάνω από 6.000 ανθρώπους που έκαναν αίτηση και... έπιασαν δουλειά, μέσα σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που έχει δημιουργηθεί στην Times Square.
Φυσικά, οι δύο άντρες θα αποζημιωθούν αδρά για τη... θυσία τους, καθώς θα λάβουν από 50.000 δολάρια έκαστος, πιθανότατα αφότου ολοκληρώσουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί.
Two football fans are being paid $50,000 each to watch all 104 #WorldCup games from a specially built cube in Times Square, New York. Austin Franklin & Kevin Akoto were picked from 6,000+ who applied. Fans are sitting outside the cube watching them watch the football... pic.twitter.com/3np0viqRvj— Neil Johnston (@ndjohnston) June 11, 2026
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