Μουντιάλ 2026: Μεξικανοί έσκασαν μύτη με χήνα που φορούσε φανέλα
Οι Μεξικανοί ζουν μεγάλες στιγμές, με το Παγκόσμιο Κύπελλο να επιστρέφει εκεί μετά από 36 χρόνια και την εθνική τους ομάδα να ξεκινά νικηφόρα την πορεία της στον θεσμό.
Αναμενόμενα, οι εικόνες που μας έρχονται από το Μεξικό είναι τρομερές, με έναν Νοτιοκορεάτη οπαδό να αποθεώνεται από τους ντόπιους, ενώ ένας εξ αυτών έκανε την εμφάνισή του με μία χήνα ντυμένη στα χρώματα της ομάδας!
Το βίντεο δημοσίευσε ο παλαίμαχος επιθετικός και νυν σχολιαστής του BBC, Κρις Σάτον, και έγινε viral με κάποιους πιο... ειδικούς να τονίζουν πως πρόκειται για χήνα και όχι για πάπια. Κάτι βέβαια που λίγο απασχόλησε τα εκατομμύρια χρηστών των social media που αποθέωσαν το συμπαθέστατο πουλερικό...
This is just quackers 😂😂 🦆❤️ pic.twitter.com/ITZ4nxvaWA— Chris Sutton (@chris_sutton73) June 12, 2026
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