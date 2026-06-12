Μουντιάλ 2026: Ο Κινιόνες πανηγύρισε το γκολ κόντρα στη Νότια Αφρική άλα... Τσαμπαλάλα

Ο Κινιόνες πανηγύρισε το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβως τρόπο που είχε πανηγυρίσει ο Σιφιού Τσαμπαλάλα το δικό του τέρμα κόντρα στο Μεξικό το 2010.

Ο Τζούλιαν Κινιόνες αναβίωσε τον εμβληματικό πανηγυρισμό του Σιφιού Τσαμπαλάλα, μετά το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Νότια Αφρική στον εναρκτήριο αγώνα του Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ξυπνώντας... αναμνήσεις από μια από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της διοργάνωσης του 2010.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από δεκαέξι χρόνια, ο Αφρικανός επιθετικός σκόραρε το πρώτο γκολ του τουρνουά εναντίον του Μεξικό και το γιόρτασε με έναν χορογραφημένο χορό που έγινε μια από τις καθοριστικές εικόνες της διοργάνωσης, με τον άσο της Αλ Καντσία να παίρνει τώρα, έστω και λίγο αργοπορημένα, την... εκδίκηση του.

Το γκολ του πρώην διεθνή στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 11 Ιουνίου του 2010 παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά γκολ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Νοτιοαφρικανός εξτρέμ εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ στην πάνω γωνία, ξεσηκώνοντας το γηπεδούχο κοινό και δίνοντας στους «Μπαφάνα Μπαφάνα» το προβάδισμα.

Julian Quiñones setelah cetak gol lawan Afrika Selatan, langsung joget tarian khas yang pernah “menggoyang” Meksiko di Piala Dunia 2010 🤣



🎥: alejandro.montesr pic.twitter.com/WQEMBkelfY June 12, 2026

Μπορεί ο Ραφαέλ Μάρκες να έσωσε εν τέλει έναν βαθμό για το Μεξικό (1-1) τότε, όμως αυτός ο πανηγυρισμός του Τσαμπαλάλα έχει μείνει χαραγμένος στις μνήμες ολών όσων παρακολούθησαν την τότε διοργάνωση.