Μουντιάλ 2026: Η αμερικάνικη τηλεόραση εξηγεί με λεζάντες τους κανόνες στο Μουντιάλ
Οι χρήστες των social media παρατήρησαν ότι η αμερικάνικη τηλεόραση έχει προσθέσει στις μεταδόσεις των ματς του Μουντιάλ λεζάντες με επεξηγηματικά μηνύματα σε συγκεκριμένες φάσεις των παιχνιδιών της πρεμιέρας.
Αυτό έχει φυσικά ως στόχο την... εκπαίδευση του κοινού των ΗΠΑ, που δεν είναι καθόλου εξοικειωμένο με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τους κανονισμούς του. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά βέβαια την παγκόσμια μετάδοση της FIFA, αλλά αποτελεί αποκλειστική επιλογή του αμερικανικού δικτύου να προβάλλει τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες κατ'αυτόν τον τρόπο.
Εκατομμύρια Αμερικάνοι τηλεθεατές βλέπουν κατά κύριο λόγο NFL και μπορεί να έχουν κένα στους ποδοσφαιρικούς κανόνες όσο παρακολουθούν το τουρνουά που συνδιοργανώνει η πατρίδα τους.
Για έναν Ευρωπαίο φίλαθλο, είναι αυτονόητο το τι σημαίνει το σύμβολο της κόκκινης κάρτας δίπλα στο όνομα μιας ομάδας, ωστόσο η ανάλυση των Αμερικάνων ήταν τόσο λεπτομερής που προκάλεσε ειρωνικά σχόλια στα social σχετικά με τις ποδοσφαιρικές γνώσεις των διοργανωτών.
🚨🇺🇸 𝗡𝗘𝗪: Due to the new audiences for this World Cup, USA broadcasts are including simple explanations for big moments that happen during the game.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 12, 2026
It aims to help people who are not familiar with football understand what effects certain decisions have on the game. pic.twitter.com/iI4gCLBB7T
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.