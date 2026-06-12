Οι Αμερικάνοι θέλουν να φέρουν το κοινό των ΗΠΑ σε επαφή με τους κανόνες του ποδοσφαίρου εξηγώντας τους το τι γίνεται σε κάθε φάση των ματς του Μουντιάλ.

Οι χρήστες των social media παρατήρησαν ότι η αμερικάνικη τηλεόραση έχει προσθέσει στις μεταδόσεις των ματς του Μουντιάλ λεζάντες με επεξηγηματικά μηνύματα σε συγκεκριμένες φάσεις των παιχνιδιών της πρεμιέρας.

Αυτό έχει φυσικά ως στόχο την... εκπαίδευση του κοινού των ΗΠΑ, που δεν είναι καθόλου εξοικειωμένο με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τους κανονισμούς του. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά βέβαια την παγκόσμια μετάδοση της FIFA, αλλά αποτελεί αποκλειστική επιλογή του αμερικανικού δικτύου να προβάλλει τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες κατ'αυτόν τον τρόπο.

Εκατομμύρια Αμερικάνοι τηλεθεατές βλέπουν κατά κύριο λόγο NFL και μπορεί να έχουν κένα στους ποδοσφαιρικούς κανόνες όσο παρακολουθούν το τουρνουά που συνδιοργανώνει η πατρίδα τους.

Για έναν Ευρωπαίο φίλαθλο, είναι αυτονόητο το τι σημαίνει το σύμβολο της κόκκινης κάρτας δίπλα στο όνομα μιας ομάδας, ωστόσο η ανάλυση των Αμερικάνων ήταν τόσο λεπτομερής που προκάλεσε ειρωνικά σχόλια στα social σχετικά με τις ποδοσφαιρικές γνώσεις των διοργανωτών.