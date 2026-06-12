Το παρασκήνιο της αποχώρησης του Ιν-Μπέομ Χουάνγκ από τον Ολυμπιακό το 2023.

Ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ πραγματοποίησε μια ονειρική πρεμιέρα με τη Νότια Κορέα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η εθνική ομάδα της πατρίδας του επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας, με τον ίδιο να πετυχαίνει το πρώτο γκολ για τους Ασιάτες στο τουρνουά.

Ωστόσο, δεν ξεχνάμε το πέρασμά του 29χρονου χαφ από τον Ολυμπιακό και το παρασκηνιακό θρίλερ που είχε δημιουργήσει η αποχώρησή του από τον Πειραιά τον Αύγουστο του 2023.

Το παρασκήνιο της αποχώρησής του

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας των Ερυθρολεύκων τότε, ο Κορεάτης διεθνής μέσος αποφάσισε να ταξιδέψει άρον άρον για τη Νότια Κορέα, χωρίς να ενημερώσει κανένα αρμόδιο στην ομάδα. Έχοντας αλλάξει πρόσφατα μάνατζερ, ο Χουάνγκ απαίτησε να αποχωρήσει άμεσα, προκαλώντας ένα τεράστιο μπέρδεμα με το συμβόλαιό του.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή ισχυριζόταν πως η συμφωνία του είχε μονοετή ισχύ, ενώ στην πραγματικότητα δεσμευόταν με τους Πειραιώτες έως το καλοκαίρι του 2025. Αθετώντας τους όρους για τα δύο εναπομείναντα χρόνια, οι νέοι εκπρόσωποί του αξίωσαν το να παραχωρηθεί ο παίκτης με ένα ποσό της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ.

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ Ολυμπιακός είχαν αντιδράσει έντονα και είχαν ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση ότι κανένας αθλητής δεν μπορεί να είναι πάνω από τον σύλλογο. Παρέδωσαν τότε την υπόθεση στους νομικούς τους συμβούλους και δήλωσαν έτοιμοι να φτάσουν την κατάσταση στα άκρα για να δικαιωθούν.

Τελικά, τον Σεπτέμβριο του 2023, για να αποφευχθεί μια εξαιρετικά χρονοβόρα δικαστική διαδικασία στα αρμόδια όργανα της FIFA, ο Ολυμπιακός επέλεξε να πουλήσει τον παίκτη στον Ερυθρό Αστέρα αντί 5.5 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν ολοκληρωθεί το deal, ο Χουάνγκ έδειξε μεταμέλεια για τα όσα έγιναν κι εξέφρασε την επιθυμίατου να επιστρέψει τελικά, όμως η διοίκηση δεν υποχώρησε.

Παρά τον επεισοδιακό επίλογο που γράφτηκε στη θητεία του στον Ολυμπιακό, ο Κορεάτης χαφ θέλησε να απολογηθεί ο ίδιος στον κόσμο της ομάδας, λέγοντας σε προσωπικό του μπλογκ: «Ευχαριστώ τους οπαδούς του Ολυμπιακού για όλα. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά δεν μετανιώνω. Αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω να διηγηθώ ολόκληρη αυτή την ιστορία με χαμόγελο όταν κάποτε βγάλω τα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια».