Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Καναδά, Αλφόνσο Ντέιβις θα απουσιάσει από τον εναρκτήριο αγώνα της χώρας του απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, λόγω τραυματισμού.

Ο αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, Αλφόνσο Ντέιβις, δεν θα είναι διαθέσιμος για τον πρώτο αγώνα του Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κόντρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (12/06, 22:00), λόγω τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός προπονητής της ομάδας, Τζέσι Μαρς, δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, ότι ο παίκτης δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που υπέστη στον μηρό και δεν θα είναι έτοιμος για τη πρεμιέρα της χώρας.

Θυμίζουμε πως ο Ντέιβις υπέστη ρήξη μυός στον ημιτελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν τον περασμένο μήνα και παρόλο που έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Κάναμε μαγνητική τομογραφία χθες. Έδειξε πολύ θετικά σημάδια ότι αναρρώνει απίστευτα καλά. Σχεδόν πλήρως, Παρόλα αυτά, δεν θα είναι διαθέσιμος για αύριο. Αλλά πιστεύω ότι δείχνει ότι αναρρώνει πολύ καλά από μυϊκούς τραυματισμούς».

«Πιστεύω λοιπόν ότι η παρουσία του προσωπικού του φυσιοθεραπευτή εδώ ήταν πολύ χρήσιμη, όπως και η καθημερινή του συγκέντρωση στις ανάγκες του σώματος του. Έτσι, ελπίζουμε πραγματικά ότι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τα πράγματα και να του δώσουμε σύντομα την ευκαιρία να συνεισφέρει εδώ», εξήγησε ο Μαρς