Ο Τιμπό Κουρτουά υπαινίχθηκε πως θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα του Βελγίου, μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Λίγα 24ώρα πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του Βελγίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κόντρα στην Αίγυπτο (15/06, 22:00), ο Τιμπό Κουρτουά παραχώρησε μία συνέντευξη σε μέσο της πατρίδας του, όπου αποκάλυψε πως σκέφτεται να βάλει τέλος στη διεθνή του καριέρα, όταν ολοκληρωθεί αυτό το τουρνουά, το οποίο περιέγραψε ως πιθανώς το τελευταίο του με τους «Κόκκινους Διαβόλους».

«Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για το μέλλον μου αυτή τη στιγμή, αλλά οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες να μην συνεχίσω μετά από αυτό το τουρνουά παρά να συνεχίσω. Η οικογένειά μου είναι εδώ επειδή αυτό θα μπορούσε να είναι το τελευταίο μου τουρνουά».

Το επί χρόνια νούμερο «1» της Ρεάλ Μαδρίτης, που ξεκίνησε να αγωνίζεται με το εθνόσημο το 2011, ανέφερε το σώμα του και τις σωματικές απαιτήσεις για τη διατήρηση μιας καριέρας σε συλλόγο ως τους κύριους παράγοντες πίσω από την απόφαση του.

«Θέλω να παίξω για μερικά χρόνια ακόμα. Και μετά πρέπει να φροντίζεις το σώμα σου. Παρατήρησα ότι κατά τη διάρκεια αυτών των διαλειμμάτων από τους διεθνείς αγώνες μπορείς να ξεκουραστείς και να δουλέψεις ήσυχα στο γυμναστήριο. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, είχα περισσότερα μικρά σωματικά προβλήματα και τραυματισμούς, οπότε φυσικά σκέφτομαι περισσότερο το μέλλον».

🗣️| 🇧🇪 Thibaut Courtois on whether he will continue as Red Devil after the World Cup:



“I don't know if we should talk about this now. But I think there's a better chance that I won't continue than I do.”



“I am 34 years old and I feel that small injuries are more common. If you… pic.twitter.com/9h362UoO83 — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) June 12, 2026

Ο Κουρτουά άφησε πάντως ένα μικρό περιθώριο να αλλάξει την απόφαση του, αναλόγως με την έκβαση της τρέχουσας διοργάνωσης.

«Αν έχουμε ένα καλό Παγκόσμιο Κύπελλο και συνεχίσουμε να νιώθουμε την καλή ατμόσφαιρα εντός της ομάδας, φυσικά (και θα σκεφτώ να συνεχίσω). Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να κάνω μια εσωτερική συζήτηση με τον προπονητή, Βίνσεντ Μάναερτ, και τους γιατρούς».

Επίσης, αναφέρθηκε στην επόμενη γενιά Βέλγων τερματοφυλάκων, σημειώνοντας πως: «Σκέφτομαι να δώσω τη σκυτάλη. Υπάρχουν πολλά ταλέντα που αναδεικνύονται με τους Σένε και Μάικ», μια αναφορά στους Σένε Λάμενς και Μάικ Πέντερς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🗣️| 🇧🇪 Thibaut Courtois:



“At some point you also have to pass the torch. There are great talents waiting for me, with Senne Lammens, Mike Penders and Maarten Vandevoordt. We'll see how the World Cup goes and then we'll see.”



(@hlnsport) https://t.co/Ud68FlJ2yt pic.twitter.com/EyATuqi0xD June 12, 2026

Παρά την έντονη συζήτηση γύρω από την αποχώρηση του, ο διεθνής οπισθοφύλακας δήλωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και παραμένει συγκεντρωμένος στο ίδιο το τουρνουά.

«Πεινάω πολύ, όπως και οι υπόλοιποι της ομάδας. Νιώθω πολύ καλά και ανυπομονώ. Ο τραυματισμός ήταν ατυχής γιατί εκείνη τη στιγμή ένιωθα σχεδόν ανίκητος. Αλλά είμαι έτοιμος να διατηρήσω το επίπεδό μου τώρα και να μείνω συγκεντρωμένος».