Οι Κορεάτες δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο γιατί κουβαλούσαν τεκίλες και αναγκάστηκαν να τις πιουν μαζί με Μεξικάνους!
Αν κάποιος ρωτήσει γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, πρέπει να δει αυτό το βίντεο.
Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε έξω από το στάδιο της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, με μερίδα οπαδών από την Νότια Κορέα να μένει εκτός γηπέδου επειδή μετέφεραν αλκοόλ στις τσάντες τους.
Οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι είχαν προμηθευτεί φυσικά τεκίλα, το πιο φημισμένο ποτό της συνδιοργανώτριας χώρας και κατέληξαν να την πίνουν παρέα με τους Μεξικάνους οπαδούς, φωνάζοντας μάλιστα από κοινού συνθήματα.
Δείτε το σχετικό βίντεο
🚨 NEW: The South Korean fans couldn't take their tequila into the stadium, so they started drinking it together, before inviting the Mexican supporters to join in! 🇰🇷🤝 pic.twitter.com/hr85Kp6Yp8— RazedFootball (@RazedFootball) June 12, 2026
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