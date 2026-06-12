Ο Γουατάρου Έντο αποχώρησε από την αποστολή της Ιαπωνίας λόγω τραυματισμού, ενώ αποσύρθηκε και από την εθνική ομάδα...

Δίχως τον αρχηγό της θα πορευτεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά και γενικά από εδώ και πέρα, η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας... Βλέπετε ο Γουατάρου Έντο ανακοίνωσε πως αποχώρησε από την αποστολή καθώς δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, ενώ αποφάσισε να μην φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο!

«Όπως ανακοινώθηκε, αποφάσισα να αποχωρήσω από την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Από τη στιγμή που τραυματίστηκα μέχρι σήμερα, έκανα ό,τι μπορούσα, οπότε δεν έχω καμία απολύτως μεταμέλεια. Φυσικά, νιώθω μεγάλη πικρία που δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, περισσότερο από αυτό, αισθάνομαι περήφανος που, από το Μουντιάλ του Κατάρ και μετά, μπόρεσα ως αρχηγός να οδηγήσω αυτή την ομάδα και να εξελιχθούμε μαζί σε ένα σύνολο που μπορεί να μιλά φυσικά και με αυτοπεποίθηση για τον στόχο της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η σημερινή ομάδα είναι πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα.

Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει κάθε δυσκολία και θα μας χαρίσει εικόνες και στιγμές που δεν έχουμε ξαναδεί. Με την ολοκλήρωση αυτής της διοργάνωσης, αποφάσισα να αποσυρθώ από την εθνική ομάδα. Γι’ αυτό, από εδώ και πέρα, θα στηρίζω την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας ως ένας απλός φίλαθλος. Είμαι βέβαιος ότι η στιγμή που η Ιαπωνία θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο θα έρθει κάποτε. Ας το πιστέψουμε και ας στηρίξουμε όλοι μαζί την ομάδα. Και ας ενώσουμε τη δύναμη ολόκληρης της Ιαπωνίας, ώστε αυτή η ιστορική στιγμή να έρθει ήδη σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής! Παιδιά, πάμε να τα δώσουμε όλα», ανέφερε ο έμπειρος μέσος, που μέτρησε 73 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.