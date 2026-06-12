Ο τρόπος που επέλεξαν στο Fox Sports για να αναδείξουν ότι μία ομάδα παίζει με δέκα στην πρεμιέρα του Μουντιάλ τράβηξε τα βλέμματα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έκανε πρεμιέρα στο Μεξικό, όπου η Τρι επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής, σε μία αναμέτρηση που τράβηξε τα βλέμματα για το γεγονός ότι είχε όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις κόκκινες κάρτες!

Για πρώτη φορά στο εναρκτήριο παιχνίδι του θεσμού είδαμε τους 22 ποδοσφαιριστές να γίνονται 19 μέχρι το φινάλε, την ώρα που όσοι είδαν τον αγώνα μέσω του αμερικανικού Fox Sports, παραξενεύτηκαν με τις ενδείξεις που εμφανίστηκαν κάτω από το σκορ μετά την πρώτη αποβολή...

«Με δέκα παίκτες» διάβαζε κανείς μετά την κόκκινη κάρτα στον Σιτόλε, με άπαντες να απορούν και άλλους να καταλήγουν πως οι Αμερικανοί το έκαναν προκειμένου να βοηθήσουν όσους δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλοι φίλοι του αθλήματος και ενδεχομένως να μην μπορούσαν να αντιληφθούν (;) τι σημαίνει το σύμβολο της κόκκινης κάρτας.

«Το Fox νταντεύει τους τηλεθεατές» έγραψε εύστοχα και με χιούμορ ένας σχολιαστής του Twitter, με τα σχετικά πλάνα να γίνονται αναμενόμενα viral.