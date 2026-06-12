Μεξικό - Νότια Αφρική: Τα... αγγλικά του διαιτητή Σαμπάιο (vid)
Το Μεξικό επιβλήθηκε 2-0 της Νότιας Αφρικής στο Αζτέκα στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026! Σε ένα ματς με τρεις αποβολές, ο Βραζιλιάνος διαιτητής Γουίλτορ Σαμπάιο απέβαλε μέσω της νέας τεχνολογίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ζουάνε της Νότια Αφρικής, σε όχι και τόσο... ιδανικά αγγλικά.
Συγκεκριμένα ο Ζουάνε αποβλήθηκε στο 84ο λεπτό με τους παίκτες και των δύο χωρών να απορούν με χαρακτηριστικές γκριμάτσες, κατά τη διάρκεια των αγγλικών του «άρχοντα της αναμέτρησης» που άφησε τους Νοτιοαφρικανούς με 9 παίκτες.
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