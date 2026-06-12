Η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου περιλάμβανε τρεις κόκκινες κάρτες, κάτι που είχε να συμβεί 20 χρόνια στον θεσμό γενικά και έγινε για πρώτη φορά στο εναρκτήριο ματς.

Το Μεξικό χαμογέλασε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής στο Αζτέκα και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης από τον πρώτο κιόλας αγώνα.

Ενώ βέβαια είχε δυο γκολ, ο αγώνας περιλάμβανε περισσότερες κόκκινες κάρτες, με τρεις να δίνονται από τον διαιτητή της αναμέτρησης - κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε εναρκτήριο παιχνίδι στον θεσμό! O Σιτόλε πήρε πρώτος την άγουσα για τα αποδυτήρια στο 49' για ανατροπή του Γκουτιέρες, με τον Ζουάνε να παίρνει και αυτός κόκκινη για χτύπημα στο πρόσωπο στο 84'.

Εντέλει, στις καθυστερήσεις του ματς έμειναν και οι Μεξικανοί με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Μόντες αποβλήθηκε για φάουλ σε προφανή θέση για γκολ, με τις δύο ομάδες να τελειώνουν τον αγώνα με δέκα και εννέα ποδοσφαιριστές αντίστοιχα.

Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε πρεμιέρα στον θεσμό, ενώ παραλίγο να δούμε ισοφάριση και του ρεκόρ των τεσσάρων αποβολών στη... μάχη της Νυρεμβέργης ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ολλανδία το 2006! Αξίζει δε να σημειωθεί πως, έχουμε φτάσει ήδη στο 75% των κόκκινων καρτών του προηγούμενου τουρνουά, καθώς στο Κατάρ είχαμε συνολικά τέσσερις αποβολές σε όλη τη διοργάνωση...