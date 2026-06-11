Η αρμόδια υπηρεσία των μεξικανικών Αρχών προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση ενός άνδρα που υπέστη έμφραγμα.

Η αρμόδια Γραμματεία Ασφάλειας Πολιτών της Πόλης του Μεξικού ήταν εκείνη που έκανε - πολύ αργά το βράδυ της Πέμπτης - το update για έναν άνδρα (που δεν είναι Μεξικανός), που στο περιθώριο του αγώνα του Μεξικού με τη Νότια Αφρική υπέστη έμφραγμα. Για το συμβάν χρειάστηκε και η συνδρομή των ιατρικών υπηρεσιών του γηπέδου. Ο άνδρας αυτός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και η κατάστασή του αναφέρεται να είναι σταθερή.