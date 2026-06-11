Μουντιάλ 2026: Άνδρας υπέστη έμφραγμα στο ματς του Μεξικού
Η αρμόδια Γραμματεία Ασφάλειας Πολιτών της Πόλης του Μεξικού ήταν εκείνη που έκανε - πολύ αργά το βράδυ της Πέμπτης - το update για έναν άνδρα (που δεν είναι Μεξικανός), που στο περιθώριο του αγώνα του Μεξικού με τη Νότια Αφρική υπέστη έμφραγμα. Για το συμβάν χρειάστηκε και η συνδρομή των ιατρικών υπηρεσιών του γηπέδου. Ο άνδρας αυτός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και η κατάστασή του αναφέρεται να είναι σταθερή.
La #SSC informa:
Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable. pic.twitter.com/YhAeibzjry— SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 11, 2026
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