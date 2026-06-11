Viral διαστάσεις έχει πάρει στα social media η στιγμή που ο Μάρκος Σένεσι μιλάει στο τηλέφωνο με τον Λιονέλ Σκαλόνι και μαθαίνει πως ετοιμάζει βαλίτσες για Βόρεια Αμερική!

Οι διακοπές μπορούν να περιμένουν, καθώς το καθήκον τον καλεί! Ο Μάρκος Σένεσι περνούσε ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με την κοπέλα του, όταν ξαφνικά το κινητό του χτύπησε και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Λιονέλ Σκαλόνι!

Ο εκλέκτορας της εθνικής Αργεντινής έπρεπε να διαλέξει τον αντικαταστάτη του τραυματία, Λεονάρντο Μπαλέρντι, και τελικά ο κλήρος έπεσε στον αμυντικό της Μπόρνμουθ.

Το ζευγάρι μάλιστα κατέγραψε τη στιγμή που ο Σένεσι μιλάει με τον Σκαλόνι και μαθαίνει για την κλήση του στο Μουντιάλ του 2026, με το βίντεο να γίνεται viral στα social media. Όταν τελικά ο Σένεσι κλείνει το τηλέφωνο σφιχταγκαλιάζεται μαζί με τη σύντροφό του, με τη χαρά εμφανή στα πρόσωπα και τις αντιδράσεις τους.