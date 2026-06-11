Νωρίς στο β΄μέρος η Νότια Αφρική έμεινε με δέκα παίκτες κόντρα στο Μεξικό, εξαιτίας της αποβολής του Σιτολέ για μαρκάρισμα στον Γκουτιέρες.

Η πρώτη αποβολή του Μουντιάλ είναι πλέον γεγονός. Στο 49΄της αναμέτρησης κι έπειτα από όμορφη ανάπτυξη των Μεξικανών, ο Γκουτιέρες έφυγε σε θέση βολής για να γράψει το 2-0. Ο Σιτολέ ωστόσο τον γκρέμισε από πίσω λίγο έξω από την περιοχή, με τον ρέφερι να δείχνει την κόκκινη κάρτα και να αφήνει τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες.