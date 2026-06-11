Μουντιάλ 2026: Η Premier League το πρωτάθλημα με τους περισσότερους παίκτες
Η Premier League έχει τη «μερίδα του λέοντος» στους εκπροσώπους του Μουντιάλ 2026! Το πρωτάθλημα του Νησιού έχει 176 αθλητές οι οποίοι θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτησή του στο Facebook παρέθεσε τον αριθμό των παικτών από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που θα αγωνιστούν στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (11/06) με τον αγώνα Μεξικό - Νότια Αφρική.
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Ακολουθεί η Bundesliga, στην τρίτη θέση είναι η La Liga, τέταρτη η Ligue 1 και την πεντάδα κλείνει η Serie A. Η καλύτερη λίγκα -κατά τεκμήριο- στον πλανήτη διαθέτει το μεγαλύτερο οπλοστάσιο παικτών, που είναι διασκορπισμένοι σε διάφορα έθνη του κόσμου στο προσεχές Μουντιάλ.
Αναλυτικά η λίστα και ο αριθμός των παικτών της Premier League στο Μουντιάλ:
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