Ταρέμι, Χατζισαφί και Μοχαμάντι πρωταγωνιστούν στο promo video του Ιράν ενόψει της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η παρουσία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής πέρασε από... χίλια κύματα λόγω του πολέμου με τις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις, όμως κόντρα στις αντιξοότητες η εθνική ομάδα της ασιατικής χώρας θα παραστεί τελικά στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά.

Στην αποστολή που ανακοινώθηκε δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά ο μεγάλος ηγέτης του Ιράν και επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, ενώ το αεροπλάνο για τη Βόρεια Αμερική πήραν και ο Εχσάν Χατζασαφί με τον Μιλάν Μοχαμάντι που είχαν παρελθόν στη Super League.

Οι τρεις τους μάλιστα έκαναν την εμφάνισή τους και στο promo video που ανάρτησε η εθνική ομάδα του Ιράν πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη, 11 Ιουνίου.

Στο βίντεο απεικονίζονται οι ποδοσφαιριστές να δέχονται την κλήση από τον προπονητή τους για το Μουντιάλ, να φτιάξουν βαλίτσες και να ετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι στη Βόρεια Αμερική.