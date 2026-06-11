Παραμονές της σέντρας του Μουντιάλ, καρτέλ έστησε ενέδρα σε αστυνομικούς στην πολιτεία Μιτσοάκαν στο Μεξικό, με συνέπεια πέντε ένστολοι να χάσουν τη ζωή τους από πυρά.

Πέντε νεκροί αστυνομικοί κι άλλοι πέντε τραυματίες ήταν ο τραγικός απολογισμός μετά από ενέδρα που έστησε καρτέλ στην πολιτεία Μιτσοάκαν του Μεξικού. Όπως αναφέρει το γαλλικό Πρακτορείο, όχημα της Αστυνομίας έγινε στόχος επίθεσης από μέλη μεξικανού καρτέλ, τα οποία άνοιξαν πυρ εις βάρος ένστολων με αποτέλεσμα πέντε να τραυματιστούν κι άλλοι τόσοι να χάσουν τη ζωή τους!

Η ενέδρα σημειώθηκε παραμονές της σέντρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον αγώνα Μεξικό - Νότια Αφρική, εγείροντας ερωτηματικά γύρω από την ασφάλεια κάτω από την οποία μπορεί να διεξαχθεί το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά.

«Οι εγκληματίες που είναι υπεύθυνοι για την επίθεση πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν από το νόμο» έγραψε με ανάρτησή του ο πρώην αρχηγός της Αστυνομίας του Μεξικού. Να σημειωθεί πως η πρωτεύουσα της Πολιτείας Μιτσοακάν, Μοριέλα, απέχει μόλις 300 χιλιόμετρα από την πόλη του Μεξικού και τη Γουαδαλαχάρα, πόλεις που έχουν οριστεί για να φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ.

Είναι γνωστό πάντως ότι το σημείο της επίθεσης είναι «πνιγμένο» στην εγκληματικότητα, καθώς πρόκειται για περιοχή που δρα το ισχυρό Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG). Τον Μάιο κιόλας η συγκεκριμένη συμμορία είχε προβεί στη δολοφονία ενός δημάρχου μικρής πόλης, προκαλώντας δριμείες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.