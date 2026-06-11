Από το θρυλικό χταπόδι Πολ έως τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, οι προβλέψεις συγκλίνουν στα μεγάλα φαβορί του Μουντιάλ.

Κάποτε, οι προβλέψεις για την κατάκτηση ενός Μουντιάλ περνούσαν από τα πλοκάμια ενός χταποδιού. Σήμερα, η σκυτάλη έχει περάσει στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, στους αλγόριθμους και στα πολύπλοκα στατιστικά συστήματα που επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν το πιο απρόβλεπτο άθλημα του πλανήτη.

Ο θρυλικός Πολ, το χταπόδι που έγινε παγκόσμια γνωστό για τις εύστοχες προβλέψεις του στο Euro 2008 και το Μουντιάλ του 2010, αποτελεί πλέον μια γραφική ανάμνηση μιας διαφορετικής εποχής. Η μέθοδός του ήταν απλή: επέλεγε ανάμεσα σε δύο διαφανή κουτιά που έφεραν τις σημαίες των αντίπαλων ομάδων και περιείχαν ένα θαλασσινό έδεσμα. Η επιλογή του θεωρούνταν πρόβλεψη για τον νικητή.

Επειτα από 16 χρόνια, οι προβλέψεις δεν βασίζονται πλέον στο ένστικτο ενός χταποδιού, ούτε κάποιου άλλου ζώου αλλά στην επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, τα συμπεράσματα των σύγχρονων μοντέλων δεν απέχουν ιδιαίτερα από όσα υποστηρίζουν αναλυτές, στατιστικολόγοι και στοιχηματικές εταιρείες.

Οι περισσότερες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης συμφωνούν ότι οι βασικοί διεκδικητές του τροπαίου είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Γερμανία. Εκεί όπου διαφοροποιούνται είναι στη σειρά κατάταξης και στα ποσοστά πιθανότητας που αποδίδουν σε κάθε εθνική ομάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση του Γερμανού μαθηματικού Γιόαχιμ Κλέμεντ, ο οποίος είχε προβλέψει με επιτυχία τις κατακτήσεις της Γερμανίας το 2014, της Γαλλίας το 2018 και της Αργεντινής το 2022. Για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Κλέμεντ θεωρεί ότι η Ολλανδία διαθέτει τις προϋποθέσεις για να φτάσει έως την κορυφή.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική USA Today χρησιμοποίησε το Copilot της Microsoft για να προσομοιώσει την εξέλιξη της διοργάνωσης. Σύμφωνα με το μοντέλο, η Γαλλία αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια, επικρατώντας της Βραζιλίας στον τελικό με 3-2, ενώ η Ισπανία κατακτά την τρίτη θέση απέναντι στο Μαρόκο.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση επτά διαφορετικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που πραγματοποίησε η εταιρεία Decrypt. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν δύο κυρίαρχους πόλους: την Ισπανία και την Αργεντινή.

Μοντέλα όπως το Opus 4.8 Max της Anthropic, το GPT-5.5 της OpenAI, το Stepfun και το Nemotron 3 Ultra της Nvidia θεωρούν την Ισπανία ως το επικρατέστερο φαβορί. Αντίθετα, τα DeepSeek, MiniMax και Qwen 3.5 δίνουν προβάδισμα στην Αργεντινή.

Παράλληλα, ο αναλυτής δεδομένων Φρανκ Αντράντε χρησιμοποίησε ένα σύνθετο μοντέλο πρόβλεψης, τροφοδοτώντας την τεχνητή νοημοσύνη με σχεδόν 50.000 αγώνες από όλο τον κόσμο. Στην ανάλυσή του ενσωμάτωσε και το σύστημα αξιολόγησης ELO, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στο σκάκι και λαμβάνει υπόψη τη δυναμικότητα των αντιπάλων. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: η Ισπανία εμφανίζεται ως το μεγαλύτερο φαβορί με πιθανότητες 27%, μπροστά από την Αργεντινή με 21%, ενώ Γαλλία και Αγγλία προβλέπεται να αποκλειστούν στα ημιτελικά.

Ανάλογη είναι και η εικόνα που προκύπτει από τα μοντέλα της συμβουλευτικής εταιρείας Hubler. Σε δύο από τις τρεις προσομοιώσεις, η Γαλλία κατακτά το τρόπαιο απέναντι στην Αργεντινή, με Ισπανία και Βραζιλία να φτάνουν έως την τετράδα. Στην τρίτη εκδοχή, η Γερμανία φτάνει στην κορυφή, επικρατώντας της Βραζιλίας στον τελικό.

Το πλέον αναγνωρισμένο στατιστικό εργαλείο του ποδοσφαίρου, η OPTA, καταλήγει επίσης στην Ισπανία. Μέσω χιλιάδων προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν από υπερυπολογιστή, οι Ισπανοί εμφανίζονται ως το πρώτο φαβορί με ποσοστό 16,08%, μπροστά από τη Γαλλία, την Αγγλία και την Αργεντινή.

Ακόμη και οι στοιχηματικές αγορές συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, τοποθετώντας την ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε στην κορυφή των αποδόσεων.

Όλα τα μοντέλα, οι αλγόριθμοι και οι προσομοιώσεις δείχνουν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ωστόσο, η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η στατιστική έχει όρια. Γιατί όταν η μπάλα αρχίζει να κυλά στο χορτάρι, οι πιθανότητες παραχωρούν τη θέση τους στην πραγματικότητα και τα φαβορί καλούνται να αποδείξουν την αξία τους μέσα στο γήπεδο.