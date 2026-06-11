Στην Γκάνα η κλήση του άσου του ΠΑΟΚ Ράχμαν Μπάμπα στην αποστολή της εθνικής για το Μουντιάλ έχει προκαλέσει πολλά σχόλια.

Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ Αμπντούλ Ράχμαν Μπάμπα επέστρεψε στην εθνική ομάδα και μάλιστα βρίσκεται στην αποστολή της Γκάνας για το Μουντιάλ 2026.

Η κλήση του από τον Πορτογάλο τεχνικό Κάρλος Κεϊρόζ, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Πριν λίγο καιρό ο θείος του μπακ της Ουνιόν Βερολίνου, του Ντέρικ Κεν μίλησε για διαφθορά επειδή ο ανιψιός του έμεινε εκτός αποστολής.

Τώρα ένας Γκανέζος «προφήτης» συνέστησε στον Κεϊρόζ να μην ξεκινήσει τον μπακ του ΠΑΟΚ.

Ο Ρέιντολφ Οντούρο Γκουεμπί, ένας πάστορας και ιδρυτής της εκκλησίας God's Crown Chapel, έγινε γνωστός στην αφρικανική χώρα το 2017, διότι φέρεται να είχε προβλέψει δυστύχημα στους καταρράκτες Κιντάμπο, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι. Ασχολείται με πολιτική, αθλητισμό κι έπιασε στο στόμα του και τον Ράχμαν Μπάμπα...

Σε συνέντευξή του στο Fante Quoo στο Kessben 93.3FM, ο «Eagle Prophet», όπως τον αποκαλούν, ισχυρίστηκε ότι η Γκάνα θα δεχτεί γκολ εάν ο Μπάμπα ξεκινήσει βασικός σε οποιονδήποτε από τους αγώνες των Black Stars στο Μουντιάλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμπερίληψη του αμυντικού στην αρχική ενδεκάδα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της ομάδας. Ως εκ τούτου, συμβούλευσε την τεχνική ομάδα των Black Stars να είναι προσεκτική στις επιλογές της στην ενδεκάδα. Φυσικά οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις. Άλλοι τον πιστεύουν, άλλοι τον ειρωνεύονταν.