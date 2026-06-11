Ο διαιτητής, Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2026 εξαιτίας της καταγωγής του από τη Σομαλία, όμως η UEFA τον όρισε να διευθύνει τον τελικό του Super Cup.

Η UEFA εξέθεσε τη FIFA! Όρισε ως «άρχοντα του αγώνα» για τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα, τον Σομαλό διαιτητή, Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2026.

Μπορεί οι ελπίδες του 34χρονου ρέφερι να διευθύνει αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου να εξανεμίστηκαν, αφού η Σομαλία είναι μια από τις χώρες στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει την απαγόρευση εισόδου, ωστόσο χάρη στην UEFA, ο Ομάρ Αρτάν θα έχει την ευκαιρία να είναι διαιτητής σε ένα επίσης σπουδαίο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Το UEFA Super Cup θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας ανάμεσα σε Παρί και Βίλα. Εκεί, ο Σομαλός διαιτητής θα σφυρίξει στον μεγάλο τελικό μεταξύ της νικήτριας του Champions League και της αντίστοιχης του Europa League.

Υπενθυμίζουμε πως η ανάκριση του Αρτάν στο Μαϊάμι διήρκεσε έντεκα ολόκληρες ώρες, πριν του απαγορευτεί η είσοδος στις ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση της UEFA στα social media:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν θα διαιτητεύσει τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ της PSG και της Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ, ανέφερε στην ανάρτησή του ο επίσημος λογαριασμός της UEFA στα social media.

Το ποδόσφαιρο έχει ως σκοπό να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, και η UEFA επιθυμεί να εκφράσει τον σεβασμό της προς τον Ομάρ και τις εξαιρετικές διαιτητικές του ικανότητες, οι οποίες του εξασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.