Μια κακή μέρα στη δουλειά για δύο Κορεάτες δημοσιογράφους, οι οποίοι σχολίαζαν live το ότι ο Σον δεν έχει υπηρετήσει στον στρατό και δέχθηκαν οχετό αρνητικών σχολίων.

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Νότια Κορέα με αφορμή ένα απίστευτο περιστατικό, όπου δύο Κορεάτες ρεπόρτερ πιάστηκαν να κοροϊδεύουν live τον Χέουνγκ-Μιν Σον!

Το... ατυχές αυτό συμβάν καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης της ομάδας στη Γουαδαλαχάρα, εν όψει της πρεμιέρας της στο Μουντιάλ του 2026 κόντρα στην Τσεχία. Οι δυό τους δεν είχαν αντιληφθεί ότι τα μικρόφωνά τους ήταν ανοιχτά και ακούστηκαν ενώ σχολίαζαν τον αρχηγό της εθνικής τους για τη στρατιωτική του θητεία.

Καθώς ο 33χρονος άσος της Λος Άντζελες έτρεχε πιο μπροστά από τους συμπαίκτες του στην προθέρμανση, ο ένας εκ των δύο ρεπόρτερ σχολίασε για εκείνον: «Γιατί τρέχει λες και ηγείται κάποιας στρατιωτικής διμοιρίας; Νομίζει ότι είναι στον στρατό;», με τον συνάδελφό του να απαντά τότε: «Δεν ολοκλήρωσε καν τη στρατιωτική του θητεία. Αυτοί οι ηλίθιοι δεν ξέρουν τίποτα από στρατό».

Η διαρροή αυτού του ηχητικού, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά των φιλάθλων καθώς πρόκειται για έναν πολύ αγαπητό και ιδιαίτερα δημοφιλή παίκτη στην πατρίδα του.

Οι οπαδοί της Νότιας Κορέας μέσω των social media κατέκριναν έντονα τους δημοσιογράφους για την έλλειψη σεβασμού που έδειξαν απέναντι στον αρχηγό τους, ο οποίος έχει συμπληρώσει 147 εμφανίσεις με το εθνόσημο στο στήθος και είναι εδώ και 16 χρόνια μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας τους.