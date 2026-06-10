Μουντιάλ 2026: Ο Καναδός που ενσωματώθηκε στην αποστολή του Βελγίου
Αν κάποιος παρακολουθήσει τις προπονήσεις της εθνικής ομάδας του Βελγίου ενόψει της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα παρατηρήσει και μία άγνωστη μορφή ανάμεσα στους παίκτες του Ρούντι Γκαρσία.
Πέραν των Τιμπό Κουρτουά, Σένε Λάμενς και Μάικ Πέντερς, στην αποστολή έχει ενσωματωθεί ακόμη ένας τερματοφύλακας, που ακούει στο όνομα Μαξ Άνκορ. Ο άσημος γκολκίπερ είναι Καναδός και ανήκει στους Σιάτλ Σάουντερς, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις τους στους Κόκκινους Διαβόλους.
Σε συνεργασία λοιπόν του αμερικανικού συλλόγου και των Βέλγων, ο νεαρός, τρίτος τερματοφύλακας των Σάουντερς έχει γίνει διαθέσιμος για τις προπονήσεις τους, προκειμένου να μην περισσεύει ένας τερματοφύλακας! Κανονικά, αυτόν τον ρόλο θα είχε ο Μάαρτεν Φάντερφοορντ, τον οποίον όμως η Λειψία δεν άφησε να πάει στις ΗΠΑ ως... ρεζέρβα.
Για τον Άνκορ, η εμπειρία αυτή είναι σίγουρα διδακτική, καθώς έχει την ευκαιρία να προπονηθεί δίπλα σε πραγματικούς σταρ, με το ενδεχόμενο να γίνει κάτι αντίστοιχο και με τους άλλους γκολκίπερ των Σάουντερς να είναι ανοιχτό.
🧤Max Anchor (21), a talented goalkeeper of the Seattle Sounders, is training for the first time today, alongside Thibaut Courtois, Senne Lammens and Mike Penders.— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) June 10, 2026
In the MLS, Anchor has only one official professional match on track.
(@hlnsport) https://t.co/dccK1YgfIZ pic.twitter.com/8LVjHkgVJh
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