Ο Νεϊμάρ αποτελεί ακόμα πρόσωπο «λατρείας» στη Βραζιλία και οι συμπατριώτες του έσπευσαν να το δείξουν ακόμη μια φορά με επιβλητικό τρόπο.

Φαντασμαγορικό έργο τέχνης μήκους 200 μέτρων προς τιμήν του Νεϊμάρ σε δρόμο της Βραζιλίας! Η Σελεσάο μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 και στην πατρίδα του... Πελέ, ο Νεϊμάρ αποτελεί ακόμη ένα πρόσωπο που αγαπούν ιδιαιτέρως οι ομοεθνείς του.

Στην πόλη Νόβο Αμπούργκο της Νότιας Βραζιλίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός εντυπωσιακού, που απεικονίζει σε γιγαντιαίο μέγεθος τον 34χρονο σταρ της Σάντος, με εμφάνιση της Εθνικής. Ένα μυθικό δημιούργημα που κόβει την... ανάσα και πιστοποιεί για ακόμη μια φορά την αγάπη των Βραζιλιάνων για το ποδόσφαιρο αλλά και τον πρώην αστέρα των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, μεταξύ άλλων.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ GAZZETTA ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Η ομάδα του Αντσελότι θα επιχειρήσει να κατακτήσει το έκτο «Ζιλ Ριμέ» της τεράστιας ιστορίας της, ύστερα από 24 ολόκληρα χρόνια αποχής από την κορυφή. Ο Νέι βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, πιθανότατα στο «last dance» του στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος.

Η Σελεσάο βρίσκεται στον τρίτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα αντιμετωπίσει τις Αϊτή, Σκωτία και Μαρόκο.

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