Ο προπονητής του Ουζμπεκιστάν, Φάμπιο Καναβάρο, τοποθετήθηκε για τους αυστηρούς ελέγχους στους οποίους υποβλήθηκαν αυτός, οι παίκτες και οι συνεργάτες του.

Οι εικόνες με τους αυστηρούς ελέγχους στους οποίους υποβλήθηκε η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ουζμπεκιστάν στον δρόμο για τις ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο προκάλεσαν αντιδράσεις περί ασέβειας προς τους Ουζμπέκους, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Φάμπιο Καναβάρο, να σχολιάζει όσα συνέβησαν. Ο πρωταθλητής κόσμου με την Ιταλία το 2006 εξήγησε πως οι έλεγχοι ήταν συνηθισμένοι και τυπικοί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο».

Αναλυτικά:

«Είδα φωτογραφίες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που έδειχναν τους ελέγχους στους οποίους υποβληθήκαμε στο αεροδρόμιο ως μέλη της εθνικής ομάδας του Ουζμπεκιστάν. Είδα επίσης παραπλανητικούς τίτλους, γι’ αυτό θα ήθελα να αποκαταστήσω την αλήθεια. Επρόκειτο για συνηθισμένους, τυπικούς ελέγχους.

Ο κόσμος δεν γνωρίζει ένα πράγμα: Όταν ταξιδεύουν εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν περνούν από τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου όπως οι υπόλοιποι ταξιδιώτες, αλλά μεταφέρονται απευθείας στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών με λεωφορεία που προορίζονται αποκλειστικά για τις ομάδες.

Οι έλεγχοι που γίνονται στους συνηθισμένους ταξιδιώτες μέσα στον τερματικό σταθμό, σε εμάς γίνονται απευθείας στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών. Ακριβώς οι ίδιοι έλεγχοι. Είναι η καθιερωμένη διαδικασία.

Επομένως, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Δεν υπήρξε καμία ταπεινωτική ή προσβλητική μεταχείριση. Το ίδιο ισχύει και για τους αγώνες. Πριν από το φιλικό με την Ολλανδία, υποβληθήκαμε σε έλεγχο στο στάδιο, κάτι που επίσης ήταν απολύτως αναμενόμενο: πριν από κάθε αγώνα, οι ομάδες περνούν από έλεγχο είτε στο ξενοδοχείο λίγο πριν αναχωρήσουν (σ.σ. όπως συνέβη με την Ολλανδία) είτε απευθείας στο στάδιο, όπως συνέβη σε εμάς. Η αλήθεια είναι ότι θεωρήσαμε την οργάνωση άψογη».