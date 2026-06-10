Η έντονη ζέστη σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά το Μουντιάλ 2026, με τη Γαλλία και την Τυνησία μεταξύ των πλέον εκτεθειμένων ομάδων.

Μουντιάλ απέναντι σε έναν απρόσμενο αντίπαλο. Η αναμενόμενη ζέστη των επόμενων εβδομάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να επηρεάσει πολύ διαφορετικά τις εθνικές ομάδες, ανάλογα με τις περιοχές, τις ώρες διεξαγωγής και τα στάδια (με ή χωρίς κλιματισμό). Σύμφωνα με μελέτη του Bloomberg, η Γαλλία φαίνεται να είναι από τις ομάδες που κινδυνεύουν να επηρεαστούν περισσότερο.

Πρόκειται για έναν απρόσμενο παράγοντα. Η ζέστη ήταν πολύ παρούσα στο Roland Garros κατά την πρώτη εβδομάδα του τουρνουά και τώρα μεταφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, οι οποίοι θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου–19 Ιουλίου). Ο παράγοντας αυτός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς η απόδοση των ομάδων επηρεάζεται αναπόφευκτα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η ζέστη είχε ήδη παίξει ρόλο στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, όμως αυτή η διοργάνωση ενδέχεται να το πάει ένα βήμα παραπέρα.

Αυτό αναφέρει και μελέτη του Bloomberg, η οποία υπολόγισε τον αντίκτυπο του αναμενόμενου κύματος καύσωνα στις 16 πόλεις - διοργανώτριες. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο στη φάση των ομίλων είναι η Τυνησία (γύρω στους 28°C), η Γαλλία και η Γκάνα. Οι Τρικολόρ θα δώσουν τα τρία πρώτα παιχνίδια τους το απόγευμα: δύο στις 15:00 και ένα στις 17:00. Μάλιστα, ο όμιλος Ι, όπου βρίσκονται η Γαλλία, το Ιράκ, η Νορβηγία και η Σενεγάλη, συγκαταλέγεται στους 10 πιο «εκτεθειμένους» στη ζέστη.

Οι δέκα ομάδες που αναμένεται να υποφέρουν περισσότερο

Τυνησία

Γαλλία

Γκάνα

Εκουαδόρ

Ιράκ

Σενεγάλη

Παναμάς

Ακτή Ελεφαντοστού

Νορβηγία

Βραζιλία

Η Ισπανία σε καλύτερη θέση

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η FIFA έχει καθιερώσει υποχρεωτικά διαλείμματα δροσιάς διάρκειας τριών λεπτών σε κάθε ημίχρονο, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι είναι ανεπαρκή λόγω της μικρής διάρκειάς τους. Ανησυχία προκαλούν επίσης οι πιθανές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, καθώς οι διοργανωτές και οι επιστήμονες βασίζονται σε προβλέψεις. Για παράδειγμα, Ολλανδία και Βέλγιο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διαφορές έως και 5°C από αγώνα σε αγώνα.

Η διεθνής ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει επίσης μεταφέρει την ώρα ορισμένων αγώνων ώστε να αποφεύγεται η διεξαγωγή τους στις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Ωστόσο, δεν επηρεάζονται όλοι οι αγώνες. Ορισμένοι όμιλοι, όπως αυτός της Γαλλίας, θα παίξουν σε συνθήκες έντονης ζέστης και σε στάδια χωρίς κλιματισμό, ο οποίος υπάρχει μόνο στο 20% των γηπέδων του Μουντιάλ. Από τα φαβορί, η Ισπανία φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, καθώς αναμένεται να παίξει δύο φορές σε κλιματιζόμενα στάδια στον πρώτο γύρο.

Οι ομάδες που αναμένεται να επηρεαστούν λιγότερο