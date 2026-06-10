Μουντιάλ 2026: Κανάλι έστειλε drone στην προπόνηση της Αλγερίας

Μουντιάλ 2026: Κανάλι έστειλε drone στην προπόνηση της Αλγερίας

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Κανάλι έστειλε drone στην προπόνηση της Αλγερίας
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Τηλεοπτικός σταθμός του Κάνσας φέρεται να έστειλε drone σε προπόνηση της Αλγερίας η οποία ήταν κλειστή για τα ΜΜΕ...

Η Αλγερία έχει... στρατοπεδεύσει στο Κάνσας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς αποφάσισε να κρατήσει κλειστές για τα ΜΜΕ τις προπονήσεις ενόψει της πρεμιέρας με την Αργεντινή, εντούτοις λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο...

Όπως αναφέρουν διεθνή media, ο τοπικός σταθμός KMBC 9 αψήφισε την εν λόγω απόφαση και έστειλε drone που πέταξαν πάνω από την αλγερινή βάση, βιντεοσκοπώντας μέρος της προπόνησης και μεταδίδοντας τις εικόνες στην τηλεόραση - μερικές σε ζωντανή σύνδεση!

Μία κίνηση που έχει προκαλέσει ευλόγως αντιδράσεις, με πολλούς σχολιαστές να τα βάζουν με τους ιθύνοντες του σταθμού και άλλους με την... αμερικανική κουλτούρα!

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