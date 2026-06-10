Τηλεοπτικός σταθμός του Κάνσας φέρεται να έστειλε drone σε προπόνηση της Αλγερίας η οποία ήταν κλειστή για τα ΜΜΕ...

Η Αλγερία έχει... στρατοπεδεύσει στο Κάνσας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς αποφάσισε να κρατήσει κλειστές για τα ΜΜΕ τις προπονήσεις ενόψει της πρεμιέρας με την Αργεντινή, εντούτοις λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο...

Όπως αναφέρουν διεθνή media, ο τοπικός σταθμός KMBC 9 αψήφισε την εν λόγω απόφαση και έστειλε drone που πέταξαν πάνω από την αλγερινή βάση, βιντεοσκοπώντας μέρος της προπόνησης και μεταδίδοντας τις εικόνες στην τηλεόραση - μερικές σε ζωντανή σύνδεση!

Μία κίνηση που έχει προκαλέσει ευλόγως αντιδράσεις, με πολλούς σχολιαστές να τα βάζουν με τους ιθύνοντες του σταθμού και άλλους με την... αμερικανική κουλτούρα!

Unprecedented levels of disrespect are being seen before the World Cup.



Algeria coach Vladimir Petković decided to ban media outlets from filming training sessions ahead of the match against Argentina in order to protect his tactical ideas and game plans.



However, one local… pic.twitter.com/RocyS0kxal June 10, 2026

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