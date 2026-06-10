Μουντιάλ 2026: Το ποσό που θα πάρει η νικήτρια της διοργάνωσης
«Χρυσάφι» στα χέρια της ομάδας που θα κατακτήσει το Μουντιάλ 2026! Πακτωλό χρημάτων αναμένεται να μοιράσει η FIFA στην πατρίδα που θα αναδειχθεί Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.
Η πρώτη σέντρα στο προσεχές Μουντιάλ πλησιάζει και τα ποσά που διακυβεύονται είναι ιλιγγιώδη για τις ομάδες που συμμετέχουν στα γήπεδα της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού.
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Η χώρα που θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο του «Ζιλ Ριμέ» στο MetLife Stadium του New Jersey, αναμένεται να βάλει στα ταμεία της 43.300.000 ευρώ. Το αστρονομικό αυτό ποσό είναι μακράν του δεύτερου, το μεγαλύτερο στην ιστορία του θεσμού.
Τα ποσά όμως δεν είναι... αμύθητα μόνο για τον νικητή. Τα λεφτά θα μοιραστούν με τη... σέσουλα και για τις 48 ομάδες, σε όλες τις φάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αναλυτικά η λίστα:
- Νικητής: €43.300.000
- Φιναλίστ: €28.600.000
- 3η θέση: €25.100.000
- 4η θέση: €23.400.000
- Προημιτελικά: €15,5-17,5 εκατ.
- Φάση των 16: €10,5-13 εκατ.
- Φάση των 32: €9,5-10,5 εκατ.
- Όμιλοι: €8-9 εκατ.
Τα ποσά που έβαλαν στα ταμεία τους κάποιοι από τους προηγούμενους Παγκόσμιους Πρωταθλητές:
- 1982: Ιταλία — περίπου €2 εκατ.
- 1986: Αργεντινή — περίπου €2,5 εκατ.
- 1990: Δυτική Γερμανία — περίπου €3 εκατ.
- 1994: Βραζιλία — περίπου €3,5 εκατ.
- 1998: Γαλλία — περίπου €5 εκατ.
- 2002: Βραζιλία — περίπου €7 εκατ.
- 2006: Ιταλία — περίπου €17,5 εκατ.
- 2010: Ισπανία — περίπου €26 εκατ.
- 2014: Γερμανία — περίπου €30,5 εκατ.
- 2018: Γαλλία — περίπου €33 εκατ.
- 2022: Αργεντινή — περίπου €36,5 εκατ.
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