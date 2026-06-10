Χαλί... εκατομμυρίων θα στρώσει η FIFA στην ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ 2026. Τα ποσά που θα λάβουν οι υπόλοιπες χώρες.

«Χρυσάφι» στα χέρια της ομάδας που θα κατακτήσει το Μουντιάλ 2026! Πακτωλό χρημάτων αναμένεται να μοιράσει η FIFA στην πατρίδα που θα αναδειχθεί Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Η πρώτη σέντρα στο προσεχές Μουντιάλ πλησιάζει και τα ποσά που διακυβεύονται είναι ιλιγγιώδη για τις ομάδες που συμμετέχουν στα γήπεδα της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ GAZZETTA ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Η χώρα που θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο του «Ζιλ Ριμέ» στο MetLife Stadium του New Jersey, αναμένεται να βάλει στα ταμεία της 43.300.000 ευρώ. Το αστρονομικό αυτό ποσό είναι μακράν του δεύτερου, το μεγαλύτερο στην ιστορία του θεσμού.

Τα ποσά όμως δεν είναι... αμύθητα μόνο για τον νικητή. Τα λεφτά θα μοιραστούν με τη... σέσουλα και για τις 48 ομάδες, σε όλες τις φάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά η λίστα:

Νικητής: €43.300.000

Φιναλίστ: €28.600.000

3η θέση: €25.100.000

4η θέση: €23.400.000

Προημιτελικά: €15,5-17,5 εκατ.

Φάση των 16: €10,5-13 εκατ.

Φάση των 32: €9,5-10,5 εκατ.

Όμιλοι: €8-9 εκατ.

Τα ποσά που έβαλαν στα ταμεία τους κάποιοι από τους προηγούμενους Παγκόσμιους Πρωταθλητές: