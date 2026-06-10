Ο Ζαΐρ-Εμερί δε θα μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την Εθνική Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026, εξαιτίας του ιδιαίτερου νομοθετικού πλαισίου που ισχύει στην πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Στην... απομόνωση ο Ζαΐρ-Εμερί! Ο παίκτης της Εθνικής Γαλλίας δε θα μείνει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή των Τρικολόρ στο ξενοδοχείο Four Seasons της Μασαχουσέτης.

Κι αυτό γιατί στην εν λόγω πολιτεία και ευρύτερα στη Βοστώνη το νομοθετικό πλαίσιο είναι αρκετά κατασταλτικό για τα άτομα, που δεν έχουν ολοκληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Πιο συγκεκριμένα οι κάτω των 21 δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε χώρους όπου πωλούνται αλκοολούχα ποτά χωρίς φαγητό, ακόμα και αν συνοδεύονται από ενήλικο άτομο. Το ξενοδοχείο των Μπλε διαθέτει τέτοιο χώρο, οπότε είναι «απαγορευτικό» για τον παίκτη των Παριζιάνων.

Ο ελπιδοφόρος αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν είναι 20 ετών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καταλύσει μαζί με τους ομοεθνείς του. Ο Ζαΐρ-Εμερί συμπληρώνει το 21ο έτος ζωή τον Μάρτιο. Σύμφωνα με γαλλική πηγή, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν θα ζητήσει εξαίρεση για τον διεθνή της, αφού η εν λόγω νομοθεσία έχει προκαλέσει αναστάτωση στο στρατόπεδο των δις Πρωταθλητών Κόσμου.

🍺 C'est surprenant mais c'est la loi américaine : WZE n'aura pas accès à une pièce de l'hôtel des Bleushttps://t.co/n4ufMisxhC pic.twitter.com/9VYa58V7ba June 10, 2026

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