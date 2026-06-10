Μουντιάλ 2026, Ταρέμι: «Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο!»

Για την ατμόσφαιρα του Μουντιάλ 2026, που βρίσκεται προ των πυλών μίλησε ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι.

Ο Μεχντί Ταρέμι συνέκρινε την ατμόσφαιρα του φετινού Μουντιάλ με τα προγενέστερα! Ο 33χρονος Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού μίλησε για το πως εκλαμβάνει το... κλίμα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκπροσωπώντας τη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Το Ιράν θα προπονείται στο Μεξικό αλλά θα δώσει και τους τρεις αγώνες των ομίλων στις ΗΠΑ, και ο Ταρέμι εξέφρασε τις σκέψεις του τόσο για την γεωπολιτική κατάσταση στην πατρίδα του όσο και για το τι περιμένει να βιώσει στη φετινή γιορτή της «στρογγυλής θεάς».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ταρέμι:

«Έχω συμμετάσχει σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και πάντα λένε ότι μόλις κατεβείς από το αεροπλάνο και μπεις στη χώρα που φιλοξενεί τη διοργάνωση, υπάρχει μια μοναδική ατμόσφαιρα φιλικότητας και παγκόσμιας ενότητας.

Δυστυχώς, δεν το νιώθω αυτό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το αισθάνεσαι στην ατμόσφαιρα και δυστυχώς, αυτό οφείλεται σε ενέργειες όπως οι αρνήσεις χορήγησης βίζας. Ίσως αυτό να είναι απλώς το προσωπικό μου συναίσθημα».

Υπενθυμίζουμε πως οι Ιρανοί βρίσκονται στον έβδομο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τις Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία.

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