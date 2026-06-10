Τζέκο: «Πονάω παντού το πρωί, δεν μπορώ να τρέχω όπως τότε»

Για τις θυσίες που χρειάζεται να κάνει για να παίζει μπάλα στα 40 του μίλησε ο Τζέκο ενόψει του Μουντιάλ 2026 που η Βοσνία βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο.

Η κλεψύδρα αδειάζει με το Μουντιάλ 2026 να είναι προ των Πυλών. Άπαντες περιμένουν τη πρώτη σέντρα που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 11 Ιουνίου, τότε έχουν δώσει ραντεβού Μεξικό και Νότιο Αφρική. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Βοσνία εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό... ραντεβού. Ο Τζέκο, όντως και αρχηγός λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της ομάδας μίλησε για τις θυσίες που κάνει για να παίζει στα 40 του.

Αναλυτικότερα ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι μίλησε στη «ESPN» ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το σύνολο του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ είναι στο δεύτερο όμιλο μαζί με Σουηδία, Καναδά και Κατάρ.

Ο εμβληματικός αρχηγός της Βοσνίας που μετρά 148 εμφανίσεις με το εθνόσημο στα 40 του έτη, ταξίδεψε στα γήπεδα της Αμερικής με πολλούς νέους στο ρόστερ της ομάδα.... κάτι που τον κάνει να σκέφτεται τα χρόνια που τους χωρίζουν.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Όταν είμαι δίπλα τους, σκέφτομαι, "Γαμώτο, αδερφέ, είμαι 22 χρόνια μεγαλύτερος από εσένα". Είναι τρελό, αλλά σημαίνει επίσης ότι έχω κάνει καλά πράγματα στο παρελθόν και έχω δουλέψει σκληρά».

Στην συνέχεια ρωτήθηκε ποιο είναι το μεγάλο του μυστικό: «Πονάω παντού το πρωί.Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Όταν ξυπνάς πονάει, αλλά απλώς το σώμα σου επανεκπαιδεύεται και σε βοηθά να παραμένεις σε καλή φόρμα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έπαιζα ακόμα στα 40. Αλλά πάντα προσπαθώ να βοηθάω το σώμα μου, τα πόδια μου, και τα τελευταία 10 χρόνια, έχει γίνει απαραίτητο να δουλέψω λίγο πιο σκληρά από ό,τι όταν ήμουν 20... Αλλά λατρεύω την προπόνηση, γιατί τελικά πρέπει να είσαι υγιής και σε φόρμα για να παίξεις σε αυτό το επίπεδο, και πρέπει να διατηρήσεις την αγάπη σου για το ποδόσφαιρο».



Ο Τζέκο ανέφερε ότι χρειάστηκε να αλλάξει ορισμένες συνήθειες με το πέρασμα των χρόνων. Μία από τις «θυσίες» που έχει κάνει είναι να αποφεύγει ακόμη και τον καφέ μετά την προπόνηση με τους συμπαίκτες του.

«Είναι απολύτως λογικό, γιατί δεν είμαι ο ίδιος παίκτης που ήμουν πριν από δέκα χρόνια. Δεν μπορώ να τρέχω όπως τότε. Ωστόσο, ίσως ένα τρέξιμο λιγότερο να σου δώσει τη δυνατότητα να πετύχεις ένα γκολ παραπάνω. Αν έπρεπε να βασίζομαι στις κούρσες απέναντι σε νεαρούς αμυντικούς, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Ποτέ όμως δεν ήταν αυτό το παιχνίδι μου. Τα δυνατά μου στοιχεία είναι η ποιότητα και το γκολ και προσπαθώ να αξιοποιώ αυτά τα χαρακτηριστικά στο έπακρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.