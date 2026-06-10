Μουντιάλ 2026: Η ηρωϊκή υποδοχή του Σομαλού διαιτητή στην πατρίδα του (vid)

Με τιμές αρχηγού κράτους υποδέχθηκαν στη Σομαλία τον διαιτητή, Ομάρ Αρτάν, του οποίου η ΗΠΑ απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Σομαλία, Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ, έφτασε την Τετάρτη (10/06) στην πρωτεύουσα της αφρικανικής χώρας, Μογκαντίσου, όπου έγινε δεκτός από πλήθος οπαδών και αξιωματούχων.

Omar Artan is back in Mogadishu.

The Somali referee was set to become the first man from his country to play an on-pitch role at the World Cup.

Artan was barred from entering the US despite holding a diplomatic passport and a single-entry US visa.

👉 https://t.co/7G1XWgm4KN pic.twitter.com/tdcMrt63LS June 10, 2026

Ο Αρτάν επρόκειτο να είναι ο πρώτος διαιτητής από τη Σομαλία που θα διαιτητεύσει σε Μουντιάλ, αφού συμπεριλήφθηκε στην τελική λίστα της FIFA για το τουρνουά. Είναι ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της Αφρικής, ενώ μάλιστα ανακηρύχθηκε και ο καλύτερος άνδρας διαιτητής της ηπείρου για το 2025.

Στο Μογκαντίσου, ο Αρτάν επέκρινε την απόφαση να του απαγορευτεί η είσοδος στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, λέγοντας ότι αυτό που του συνέβη ήταν «ατυχές», ενώ τόνισε πως θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του σωστά, ελπίζοντας να δώσει το «παρών» στην επόμενη διοργάνωση.

«Ό,τι συνέβη, συνέβη και ήταν ατυχές. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που μου έδωσε η FIFA. Η Σομαλία είναι δική μας, είτε τα πράγματα είναι καλά είτε κακά. Θέλω να πω στους νέους μας να μην χάνουν την ελπίδα στη χώρα μας. Είμαι τώρα στη χώρα μου και δεν υπάρχει άλλο μέρος που θέλω να βρίσκομαι».

«Σας υπόσχομαι, αν θέλει ο Θεός, ότι θα παρευρεθώ στην επόμενη διοργάνωση. Θέλω το σομαλικό κοινό να νιώσει παρηγοριά σε αυτό και να παραμείνει σίγουρο».

Upon arrival at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport international Somali referee Omar Abdulkadir Artan received a heroic welcome on Wednesday morning. pic.twitter.com/12B8NSgPW8 — Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026

Θυμίζουμε πως η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (09/06) ότι οι ΗΠΑ αρνήθηκαν στον Αρτάν την είσοδο στη χώρα λόγω των διασυνδέσεών του με «ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων», με εκπρόσωπο της FIFA να δηλώνει ότι ο Αρτάν δεν θα μπορεί πλέον να προπονηθεί ή να διαιτητεύσει στο τουρνουά, το οποίο ξεκινά την Πέμπτη (11/06).

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Σομαλίας δήλωσε ότι προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και τη FIFA, ώστε ο Αρτάν να μπορέσει να εισέλθει στις ΗΠΑ, και ότι ήταν «λυπημένη» από ό,τι είχε συμβεί.