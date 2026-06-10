Ο Φακούντο Πελίστρι παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για την τρομερή στήριξη των Ουρουγουανών στην εθνική ομάδα της χώρας τους.

Η εθνική Ουρουγουάης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τα τελικά του Μουντιάλ 2026 και πέταξε για γήπεδα της Βόρειας Αμερικής όπου θα λάβουν χώρα οι αγώνες των ομίλων. Εκείνη βρίσκεται στον Η' μαζί με την Ισπανία, το Πράσινο Ακρωτήριο και τη Σαουδική Αραβία.

Στο αεροδρόμιο περίμεναν την ομάδα οπαδοί της δημιουργώντας πολλή θερμή ατμόσφαιρα, το οποίο προκαλεί στους παίκτες ένα καταπληκτικό συναίσθημα και συμβαίνει κάθε φορά που συγκεντρώνονται για να αγωνιστούν με το εθνόσημο της «Σελέστε», όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Φακούντο Πελίστρι.

«Είναι τρελό, είναι όμορφο να βλέπουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν να μας υποδεχτούν, μας γεμίζει ενέργεια για να αντιμετωπίσουμε όλα όσα έρχονται. Οι άνθρωποι πάντα μας στηρίζουν, για εμάς είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό με εμάς, μαζί θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», ανέφερε αρχικά σχετικά με την υποδοχή που τους επιφύλαξε ο κόσμος.

"ES DIVINO PODER IR A DISPUTAR UNA COPA DEL MUNDO Y ESTE AMBIENTE ES INCREÍBLE"



🏆 Facundo Pellistri, jugador de la Selección Uruguaya, comentó cómo se alista para el #MundialEnDSPORTS.@darioalberti en #DFSHAUY pic.twitter.com/LN3Sb03Xlm June 10, 2026

«Όποτε ερχόμαστε να παίξουμε στην Ουρουγουάη, η υποστήριξη είναι καταπληκτική. Είναι κάτι πολύ όμορφο...

Από ποδοσφαιρικής άποψης, είμαστε σε καλή φόρμα. Η προετοιμασία ήταν καλή, είμαστε όλοι έτοιμοι και τώρα πρέπει απλώς να βάλουμε σε εφαρμογή ό,τι έχουμε προετοιμαστεί. Πρέπει να παίξουμε ήρεμα, να προσεγγίζουμε κάθε αγώνα σαν να είναι ο τελευταίος μας, γιατί είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Πάντα λέγεται ότι η Ουρουγουάη δεν είναι φαβορί, αλλά καμία εθνική ομάδα δεν θέλει να μας αντιμετωπίσει. Αυτό είναι κάτι όμορφο. Εμείς θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο. Θα είμαστε έτοιμοι και πιστεύω ότι η Ουρουγουάη μπορεί να κάνει την έκπληξη, το όνειρο είναι να κατακτήσουμε το Κύπελλο».