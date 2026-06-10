Μουντιάλ 2026: Ο Ταρέμι ​​υπογράφει αυτόγραφα σε οπαδούς στο Μεξικό (vid)

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, Μέχντι Ταρέμι, εθεάθη να υπογράφει αυτόγραφα σε φιλάθλους κοντά στο ξενοδοχείο που μένει η αποστολή της χώρας από τη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν, παρά την τεράστια ταλαιπωρία που υπέστη, έφτασε τελικά στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικό το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου και θα διεξαχθεί το προπονητικό του καμπ, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού.

Από την άφιξή της στην Τιχουάνα, η ιρανική ομάδα έχει τύχει θερμής υποδοχής από τους οπαδούς. Μάλιστα ο αρχηγός της αποστολής, Μεχντί Ταρέμι, αφιέρωσε χρόνο για να επικοινωνήσει μαζί τους.

Αναλυτικότερα, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς παίκτες της χώρας από τη Μέση Ανατολή, εθεάθη να υπογράφει αυτόγραφα και να αλληλεπιδρά με τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας.

Mehdi Taremi is signing autographs for fans at the team hotel where the Iranian national team is staying in Tijuana, Mexico. #FIFAWorldCup2026 #Iran pic.twitter.com/hCFikwAzeW June 10, 2026

Θυμίζουμε πως το Ιράν, παρά το γεγονός πως έχει στήσει τη βάση του στο Μεξικό, θα δώσει τα παιχνίδια του τουρνουά στις ΗΠΑ (Λος Άντζελες και Σιάτλ), εξαιτίας κυρίως των «εμποδίων» που έθεσαν οι ΗΠΑ στην Αραβική χώρα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος με τις βίζες, αλλά και της ανάκλησης των εισιτηρίων των φιλάθλων.