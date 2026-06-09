Μουντιάλ 2026: Πιλότος το έριξε στον χορό πριν πάει το Κουρασάο στις ΗΠΑ
Ό,τι και να κάνει η εθνική ομάδα του Κουρασάο στην παρθενική της συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι σαφές πως έχει ήδη κερδίσει μία θέση στις καρδιές μας...
Μετά το αλήτικο πούλμαν στο οποίο εθεάθη να επιβαίνει η αποστολή, είχαμε και τον πιλότο της Swissport ο οποίος παρασύρθηκε από τα ξέφρενα vibes των παικτών του Μπλε Κύματος και το έριξε στον χορό μαζί με διεθνή ποδοσφαιριστή!
Το απίθανο βίντεο έγινε αναμενόμενα viral, με άπαντες να παραδέχονται πως η παρουσία του Κουρασάο στο Μουντιάλ θα δώσει ένα ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση.
🇨🇼 CURAZAO YA VA GANANDO EN NUESTROS CORAZONES— ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 9, 2026
Miren nada más cómo bailó el piloto antes de partir con la selección hacia Estados Unidos 😅 pic.twitter.com/5WCU3y792V
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