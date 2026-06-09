Μexico 1986 vs Μexico 2026: Τότε λαχταρούσες να δεις 3-4 ματς του Ντιέγκο, σήμερα ξέρεις και πώς ροχαλίζει ο Γιαμάλ!

Η άμμος στη κλεψύδρα για την πρώτη σέντρα στο Mundial αδειάζει και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta τον λόγο που (πιστεύει πως) είναι διαφορετική η προσμονή της διοργάνωσης σήμερα σε σχέση με το μακρινό παρελθόν!

Ποια θεωρούνται τα μεγαλύτερα αστέρια στο Μουντιάλ που αρχίζει σε λίγες ώρες στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά; Αυτά που για πάρτη τους θα καθηλωθούν μπροστά από τις οθόνες ακόμη και σε «δύσκολες» ώρες εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Είναι ο Μέσι, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι ο Μπαπέ, είναι ο Νεϊμάρ, είναι ο Χάλαντ, ο Γιαμάλ, ο Βινίσιους, ο Ντουέ, ο Βιρτς, ο Κέιν, ο Κουρτουά; Βάλτε και 5-6 ακόμη δική σας προτίμησης ο καθένας. Ωραία ως εδώ; Ωραία. Τώρα σκεφτείτε όλους τους παραπάνω που βάλατε στο «πάνω ράφι» με τα λαμπερά... ασημικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πόσες φορές τους έχετε δει στη ζωή σας να αγωνιζόνται. Πάμε και σε πιο απλή εξίσωση. Πόσες φορές τους έχετε δει μόνο την φετινή σεζόν. Μέσο όρο καμιά 50ριά φορές τον καθένα. Στο Champions League, στις Εθνικές ομάδες, στην Πρέμιερ Λιγκ, στη Πριμέρα, στο Καμπιονάτο, στην Πριμέρα, στα Εμιράτα και πάει λέγοντας!

Σίγουρα το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει πάντα τη δική του μαγεία, σίγουρα είναι ξεχωριστό από κάθε άλλη διοργάνωση, αλλά δύσκολα πλέον περιμένεις να δεις ένα αστέρι που δεν το ξέρεις. Σύμφωνοι, σε κάθε Μουντιάλ ξεπηδούν και 3-4 παίκτες που... γράφουν χιλιόμετρα από εκείνη τη στιγμή και μας απασχολούν για χρόνια. Ειδικά στο φετινό με τις 48 εθνικές ομάδες. Όμως από top class player δεν περιμένουμε κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Ξέρουμε τα πάντα και για τον Μέσι και για τον Κριστιάνο και για τον Σαλάχ και για τον Γιαμάλ και για τον Μπαμπέ και για τον Βιτίνια. Ακόμη και... κάθε μέρα αν θέλουμε να τους δούμε τους βλέπουμε στο Youtube και μαθαίνουμε νέα τους από το ίντερνετ.

Μπείτε τώρα σε μια χρονοκάψουλα και ταξιδέψτε στο μακρινό 1986. Πάλι σε Μουντιάλ και πάλι στα γήπεδα του Μεξικού. Είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο από το οποίο ο υπογράφων έχει μνήμες. Ενα (κατά γενική ομολογία) από τα καλύτερα Παγκόσμια Κύπελλα όλων των εποχών και το καλύτερο επίσης για πολλούς. Και πως να μην είναι όταν σε αυτό ξεδίπλωσε όλη την ποδοσφαιρική του μαγεία ο Θεός της μπάλας, ο αξεπέραστος και αείμνηστος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα! Είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο όπου σημειώθηκαν (και μάλιστα στο ίδιο ματς και στο ίδιο τέρμα!!!) τα δύο πιο... brandname γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης! Το «χέρι του Θεού» και το «γκολ του αιώνα».

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σήμερα και το αναφέραμε παραπάνω, εκείνα τα χρόνια η... οικειότητα με τους αστέρες της μπάλας δεν υπήρχε. Γιατί δεν υπήρχαν τα social, γιατί δεν υπήρχε το ίντερνετ, γιατί δεν υπήρχαν τα συνδρομητικά κανάλια, γιατί δεν υπήρχε αυτός ο βομβαρδισμός από ποδόσφαιρο που υπάρχει κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε εποχή του χρόνου.

Στο Mexico 86 δεν έλαμψε μόνο το άστρο του Ντιέγκο. Μπορεί αυτό να ήταν το πιο φανταχτερό, αλλά εκείνο το Μουντιάλ είχε Ρουμενίγκε, είχε Μπουτραγκένιο, είχε Καρέκα, είχε Πλατινί, είχε Λίνεκερ, είχε Σόκρατες, είχε Σάντσες, είχε Φραντσέσκολι, είχε Κέλεμανς, είχε Ντασάεφ, είχε Ελκερ, είχε Βαλντάνο, είχε Ντέταρι, είχε Μπλαχίν, είχε Αλτομπέλι... Είχε και τί δεν είχε. Μέχρι το... πρωί μπορώ να γράφω ονόματα. Παικταράδες που έγραψαν ιστορία και με τις εθνικές ομάδες, αλλά και με τους συλλόγους που αγωνίστηκαν στην τεράστια καριέρα τους.

Παρ' όλα αυτά η επαφή μαζί τους μέσα στη χρονιά ήταν κάθε 15 μέρες ένα-δυο ματς από τα Κύπελλα Ευρώπης που έδειχνε η κρατική τηλεόραση και τα τρίλεπτα με τα διεθνή από την «Αθλητική Κυριακή». Μια δύο καλές φάσεις, τα γκολ και... καλή σας νύχτα. Στην σημερινή εποχή φαίνεται σε κάποιον αδιανόητο να μην ξέρει ακόμη και που... κατουράει και αν ροχαλίζει στον ύπνο του ο Γιαμάλ ή ο Βινίσιους.

Να μην ξέρει τα πάντα για τα αγαπημένα του αστέρια και φυσικά να βλέπει live κάθε λεπτό που αγωνίζονται. Με μια πιο ρομαντική ματιά 100% έχει χαθεί η μαγεία του Μουντιάλ.

Η προσμονή για να δεις σε 4-5 παιχνίδια μέσα σε διάστημα ενός μήνα τους Παγκόσμιους σταρ. «Φουλάραμε» από μπάλα, μπουχτίσαμε, σκάσαμε όλη τη χρονιά από μεγάλα παιχνίδια, από αδιανόητους ποδοσφαιρικούς αστέρες οπότε το «ραντεβού του καλοκαιριού» δεν φαντάζει ως κάτι μεγάλο. Δεν περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό από όσα γνωρίζουμε γι' αυτούς όλα αυτά τα χρόνια.

Το challenge σε αυτό το Μουντιάλ θα ήταν για παράδειγμα να... ξεπεταχτεί ένας παίκτης ή και περισσότεροι που δεν ξέραμε. Να βγει στο παγκόσμιο παλκοσένικο κάτι νέο που θα μας κάνει να ασχοληθούμε μαζί του και να πούμε ότι άξιζαν τα ξενύχτια. Είτε είναι ένας τύπος από τη Βραζιλία (αν και στις ομάδες από το πάνω ράφι δύσκολο να υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε), είτε ένας από το Ουζμπεκιστάν και το Κουρασάο! Υπομονή για να δούμε αν αυτό συμβεί.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: Αυτές τις ημέρες δικαιωματικά την τιμητική τους έχουν τα κάθε είδους αφιερώματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Προφανώς στο Gazzetta έχει γίνει ακόμη μια ξεχωριστή δουλειά που αξίζει το χρόνο σας. Όμως επειδή υπάρχει και η μαγεία του βιβλίου, στις προθήκες των βιβλιοπωλείων ξεχωρίζουν σπουδαίες δουλειές – κληρονομιές για τους λάτρεις της διοργάνωσης, όπως το «ΜΟΥΝΤΙΑΛ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο» του δάσκαλου Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά και το «Μουντιάλ Εμπιστευτικό» του φίλου Νίκου Μποζιονέλου. Αναζητήστε τα γιατί αξίζουν!