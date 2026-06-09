Οι Times αποκάλυψαν πως οι διαιτητές που θα συμμετάσχουν στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο θα λάβουν τεράστια χρηματικά ποσά.

Την ώρα που το φιάσκο με τον Σομαλό διαιτητή που δεν του επιτράπηκε να εισέλθει στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο προξενεί προβληματισμό, οι υπόλοιποι διαιτητές που θα συμμετάσχουν στον θεσμό ετοιμάζονται να γεμίσουν τις τσέπες τους!

Όπως αναφέρουν οι Times, οι απολαβές του κάθε ρέφερι αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα-ρεκόρ, ήτοι περίπου 100.000 δολάρια μίνιμουμ! Αυτά χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του τουρνουά, με τους διαιτητές οι οποίοι θα σφυρίξουν και στους αγώνες των νοκ άουτ.

Όλα αυτά, την ώρα που οι διαιτητές της Premier League, για παράδειγμα, λαμβάνουν περίπου 170.000 με 180.000 λίρες για τη συμμετοχή τους στους αγώνες του θεσμού κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν. Αξίζει δε να σημειωθεί πως οι φετινές απολαβές των διαιτητών είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014, με 170 να αναμένεται να εργαστούν είτε ως πρώτοι διαιτητές, είτε ως βοηθοί, τέταρτοι και VARίστες.