Δεκαεπτά από τους παίκτες που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο γεννήθηκαν σε άλλη χώρα από αυτή που εκπροσωπούν, λόγω του ότι οι γονείς τους εργάζονταν στο εξωτερικό.

Πρόσφατα είχαμε γράψει ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των ποδοσφαιριστών που θα βρεθούν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκπροσωπούν άλλη χώρα από αυτή στην οποία γεννήθηκαν, με 16 από αυτούς να βλέπουν το πρώτο φως εκτός της πατρίδας τους λόγω του ότι οι πατεράδες τους ήταν και αυτοί ποδοσφαιριστές και έπαιζαν στο εξωτερικό όταν απέκτησαν τους γιους τους!

Οι περισσότεροι εξ αυτών εντοπίζονται στη Σκωτία, ενώ ιδιάζουσα είναι η περίπτωση του Εντμίλσον Ζούνιορ, που γεννήθηκε στο Βέλγιο όταν έπαιζε εκεί ο πατέρας του, εντούτοις ο ίδιος εκπροσωπεί το Κατάρ, στο οποίο παίζει από το 2018! Ο δε Τέλο Άασγκααρντ είναι ο... συν ένας της λίστας, μια και παίζει για τη Νορβηγία έχοντας γεννηθεί στο Λίβερπουλ. Ο λόγος; Ο πατέρας του είναι τσελίστας και αποτελούσε μέλος της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας της πόλης του Μέρσεϊσαϊντ...

Από την άλλη, η λίστα περιλαμβάνει και αρκετούς γνωστούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Χάαλαντ, ο Τουράμ, ο Σιμεόνε και ο Τουράμ, που γεννήθηκαν μακριά από τη χώρα καταγωγής τους επειδή ο μπαμπάς τους έβγαζε το ψωμί του σε μερικά από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Εθνική Ομάδα Παίκτης Τόπος γέννησης Πατέρας Σύλλογος του πατέρα την εποχή εκείνη Σκωτία Άνγκους Γκαν Νόριτς, Αγγλία Μπράιαν Γκαν Νόριτς Σκωτία Τζορτζ Χερστ Σέφιλντ, Αγγλία Ντέιβιντ Χερστ Σέφιλντ Γουένσντεϊ Σκωτία Τάιλερ Φλέτσερ Μάντσεστερ, Αγγλία Ντάρεν Φλέτσερ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Αργεντινή Τζουλιάνο Σιμεόνε Ρώμη, Ιταλία Ντιέγκο Σιμεόνε Λάτσιο Αργεντινή Νίκο Πας Τενερίφη, Ισπανία Πάμπλο Πας Τενερίφη Νορβηγία Έρλινγκ Χάαλαντ Λιντς, Αγγλία Άλφ-Ίνγκε Χάαλαντ Λιντς ΗΠΑ Τζιοβάνι Ρέινα Σάντερλαντ, Αγγλία Κλαούντιο Ρέινα Σάντερλαντ ΗΠΑ Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ Λονδίνο, Αγγλία Γκρεγκ Μπερχάλτερ Κρίσταλ Πάλας Αυστραλία Πολ Όκον-Ένγκστλερ Οστάνδη, Βέλγιο Πολ Όκον Οστάνδη Ακτή Ελεφαντοστού Εβάν Γκεσάν Αζαξιό, Γαλλία Σερβέ Γκεσάν Αζαξιό Κροατία Μάρτιν Μπατουρίνα Ζυρίχη, Ελβετία Μάτε Μπατουρίνα Γκρασχόπερς Γαλλία Μάρκους Τουράμ Πάρμα, Ιταλία Λιλιάν Τουράμ Πάρμα Μεξικό Σαντιάγο Χιμένες Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Κρίστιαν Χιμένες Μπόκα Τζούνιορς Κατάρ Εντμίλσον Ζούνιορ Λιέγη, Βέλγιο Εντμίλσον Σεράινγκ Γκάνα Τζόρνταν Αγιού Μασσαλία, Γαλλία Αμπεντί Πελέ Μαρσέιγ Ουρουγουάη Ροντρίγκο Σαλασάρ Αλμπαθέτε, Ισπανία Χοσέ Σαλασάρ Αλμπαθέτε Νορβηγία Τέλο Άασγκααρντ Λίβερπουλ, Αγγλία Τζόναθαν Άασγκααρντ Δεν ήταν ποδοσφαιριστής



