Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα λόγω του πατέρα τους

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα λόγω του πατέρα τους
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Δεκαεπτά από τους παίκτες που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο γεννήθηκαν σε άλλη χώρα από αυτή που εκπροσωπούν, λόγω του ότι οι γονείς τους εργάζονταν στο εξωτερικό.

Πρόσφατα είχαμε γράψει ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των ποδοσφαιριστών που θα βρεθούν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκπροσωπούν άλλη χώρα από αυτή στην οποία γεννήθηκαν, με 16 από αυτούς να βλέπουν το πρώτο φως εκτός της πατρίδας τους λόγω του ότι οι πατεράδες τους ήταν και αυτοί ποδοσφαιριστές και έπαιζαν στο εξωτερικό όταν απέκτησαν τους γιους τους!

Οι περισσότεροι εξ αυτών εντοπίζονται στη Σκωτία, ενώ ιδιάζουσα είναι η περίπτωση του Εντμίλσον Ζούνιορ, που γεννήθηκε στο Βέλγιο όταν έπαιζε εκεί ο πατέρας του, εντούτοις ο ίδιος εκπροσωπεί το Κατάρ, στο οποίο παίζει από το 2018! Ο δε Τέλο Άασγκααρντ είναι ο... συν ένας της λίστας, μια και παίζει για τη Νορβηγία έχοντας γεννηθεί στο Λίβερπουλ. Ο λόγος; Ο πατέρας του είναι τσελίστας και αποτελούσε μέλος της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας της πόλης του Μέρσεϊσαϊντ...

Από την άλλη, η λίστα περιλαμβάνει και αρκετούς γνωστούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Χάαλαντ, ο Τουράμ, ο Σιμεόνε και ο Τουράμ, που γεννήθηκαν μακριά από τη χώρα καταγωγής τους επειδή ο μπαμπάς τους έβγαζε το ψωμί του σε μερικά από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Εθνική ΟμάδαΠαίκτηςΤόπος γέννησηςΠατέραςΣύλλογος του πατέρα την εποχή εκείνη
ΣκωτίαΆνγκους ΓκανΝόριτς, ΑγγλίαΜπράιαν ΓκανΝόριτς
ΣκωτίαΤζορτζ ΧερστΣέφιλντ, ΑγγλίαΝτέιβιντ ΧερστΣέφιλντ Γουένσντεϊ
ΣκωτίαΤάιλερ ΦλέτσερΜάντσεστερ, ΑγγλίαΝτάρεν ΦλέτσερΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ
ΑργεντινήΤζουλιάνο ΣιμεόνεΡώμη, ΙταλίαΝτιέγκο ΣιμεόνεΛάτσιο
ΑργεντινήΝίκο ΠαςΤενερίφη, ΙσπανίαΠάμπλο ΠαςΤενερίφη
ΝορβηγίαΈρλινγκ ΧάαλαντΛιντς, ΑγγλίαΆλφ-Ίνγκε ΧάαλαντΛιντς
ΗΠΑΤζιοβάνι ΡέιναΣάντερλαντ, ΑγγλίαΚλαούντιο ΡέιναΣάντερλαντ
ΗΠΑΣεμπάστιαν ΜπερχάλτερΛονδίνο, ΑγγλίαΓκρεγκ ΜπερχάλτερΚρίσταλ Πάλας
ΑυστραλίαΠολ Όκον-ΈνγκστλερΟστάνδη, ΒέλγιοΠολ ΌκονΟστάνδη
Ακτή ΕλεφαντοστούΕβάν ΓκεσάνΑζαξιό, ΓαλλίαΣερβέ ΓκεσάνΑζαξιό
ΚροατίαΜάρτιν ΜπατουρίναΖυρίχη, ΕλβετίαΜάτε ΜπατουρίναΓκρασχόπερς
ΓαλλίαΜάρκους ΤουράμΠάρμα, ΙταλίαΛιλιάν ΤουράμΠάρμα
ΜεξικόΣαντιάγο ΧιμένεςΜπουένος Άιρες, ΑργεντινήΚρίστιαν ΧιμένεςΜπόκα Τζούνιορς
ΚατάρΕντμίλσον ΖούνιορΛιέγη, ΒέλγιοΕντμίλσονΣεράινγκ
ΓκάναΤζόρνταν ΑγιούΜασσαλία, ΓαλλίαΑμπεντί ΠελέΜαρσέιγ
ΟυρουγουάηΡοντρίγκο ΣαλασάρΑλμπαθέτε, ΙσπανίαΧοσέ ΣαλασάρΑλμπαθέτε
ΝορβηγίαΤέλο ΆασγκααρντΛίβερπουλ, ΑγγλίαΤζόναθαν ΆασγκααρντΔεν ήταν ποδοσφαιριστής

 


@Photo credits: Getty Images/Ideal Image

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