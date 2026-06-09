Ο Μοχάμεντ Σαλάχ εμφανίστηκε με «τζόκεϊ» στην επίσημη φωτογράφιση της Εθνικής Αιγύπτου πριν την έναρξη του Μουντιάλ.

Μαγνήτισε τα... βλέμματα ο Σαλάχ φορώντας τζόκεϊ! Ο «Φαραώ» είπε να πρωτοτυπήσει στην επίσημη φωτογράφιση της Αιγύπτου πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο 33χρονος πρώην αστέρας της Λίβερπουλ και ηγέτης της αφρικανικής χώρας φόρεσε τζόκεϊ γυρισμένο ανάποδα, με τον προπονητή της ομάδας, Χοσάμ Χασάν, να του κάνει... παρατηρήσεις. Ο Μο όμως δεν πτοήθηκε και το φόρεσε ξανά με τον ίδιο τρόπο κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Η χώρα των «Πυραμίδων» φωτογραφήθηκε στο αεροπλάνο της ομάδας σε στιγμιότυπα που κοινοποίησε η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Υπενθυμίζουμε πως οι Αιγύπτιοι θα αγωνιστούν στον έβδομο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους τις Βέλγιο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία.

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