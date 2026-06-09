Στο επίκεντρο των επικριτών βρέθηκε η Εθνική Νορβηγίας αναφορικά με τη φωτογράφιση στην οποία παρουσιάζονται ως Βίκινγκς πριν το Μουντιάλ.

Θύελλα διαμαρτυριών για την παρέα... Βίκινγκς του Χάαλαντ! Η φαντασμαγορική φωτογράφιση του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος δεν προκάλεσε θετική εντύπωση σε όλους, καθώς πολλοί την χαρακτήρισαν «νεοναζιστική», που προκαλεί διχασμό και παραπέμπει σε φασιστικά μορφώματα που αποκλείουν μερίδα πολιτών.

Οι παίκτες της Νορβηγίας μετρούν αντίστροφα για τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ 2026 και έχουν βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα» επικριτών, οι οποίοι δεν είδαν με... καλό μάτι τη φωτογράφιση της ομάδας με θέμα τους Βίκινγκς.

Πιο συγκεκριμένα, μέρος της νορβηγικής κοινωνίας, εκ των οποίων και δημοσιογράφοι της Σκανδιναβικής χώρας σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο την εν λόγω πρωτοβουλία. Συγκεκριμένοι όροι όπως «νεοναζιστική», «σωβινιστική», «φασιστική» χρησιμοποιήθηκαν για να... στηλιτεύσουν και να αποδοκιμάσουν τη φωτογράφιση.

Όλα αυτά σύμφωνα με τη Marca έχουν φτάσει στα αυτιά των παικτών της Εθνικής λίγες μέρες πριν την πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπενθυμίζουμε πως οι Νορβηγοί είναι στον 9ο όμιλο και θα αντιμετωπίσουν τις Γαλλία, Ιράκ και Σενεγάλη.