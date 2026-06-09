Μουντιάλ 2026: Η FIFA χρεώνει 79$ για όποιον θέλει να δει το όνομά του σε γιγαντοοθόνη

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Η FIFA χρεώνει 79$ για όποιον θέλει να δει το όνομά του σε γιγαντοοθόνη
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Ακόμη έναν τρόπο να εξασφαλίσει περαιτέρω έσοδα από το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο βρήκε η FIFA.

Όσο πιο πολύ πλησιάζουμε στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τόσο περισσότερα μαθαίνουμε αναφορικά με τους τρόπους που έχει βρει η FIFA προκειμένου να εξασφαλίσει περαιτέρω έσοδα από τη διοργάνωση.

Όπως αναφέρει το Athletic, η Παγκόσμια Ομοσπονδία προσφέρει τη δυνατότητα να εμφανιστεί το όνομα όποιου ενδιαφέρεται σε γιγαντοοθόνη στα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του θεσμού, έναντι 79 δολαρίων συν... ΦΠΑ!

Το πρόγραμμα λέγεται Super Shoutout, με το σχετικό δημοσίευμα να επισημαίνει ωστόσο πως αφορά ουσιαστικά τον χρόνο που θα υπάρχει πριν την έναρξη των αναμετρήσεων, παρότι η προώθηση της καμπάνιας αναφέρει πως «το όνομά σας θα εμφανιστεί στην οθόνη τη σωστή στιγμή, στο σωστό ματς». Επιπροσθέτως, η FIFA ξεκαθάρισε ότι το Super Shoutout αφορά τη γηπεδική εμπειρία, δίχως να εγγυάται ορατότητα σε όλους τους παρευρισκόμενους, ούτε τηλεοπτική ή ψηφιακή κάλυψη.

@Photo credits: Associated Press

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