Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Νορβηγίας «επιτέθηκε» στη Σκωτία για την ακύρωση του μεταξύ τους φιλικού!

Ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν, επέκρινε την απόφαση της Σκωτίας να ακυρώσει τον φιλικό αγώνα προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Νορβηγία ήλπιζε να δώσει έναν τελευταίο φιλικό αγώνα, εναντίον της Σκωτίας, προτού αναχωρήσει για τις ΗΠΑ για τον εναρκτήριο αγώνα της στο Μουντιάλ, εναντίον του Ιράκ στις 17 Ιουνίου.

Ωστόσο, λόγω μιας σειράς τραυματισμών, «ο Στρατός των Τάρταν» τελικά αποφάσισε να ακυρώσει αυτήν την αναμέτρηση, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (08/06), προκαλώντας την... οργή των «βίκινγκς».

Αναλυτικότερα, σε δηλώσεις του, ο ομοσπονδιακος προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν, σημείωσε σε έντονο τόνο πως αυτό που έκανε η Σκωτία ήταν «ντροπιαστικό» για το άθλημα, αλλά και αντιεπαγγελματικό.

«Είναι αντιεπαγγελματικό το γεγονός ότι ο προπονητής της Σκωτίας δεν μου τηλεφώνησε προσωπικά. Αντίθετα, απευθύνθηκαν στον προπονητή της ομάδας τους. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι όλοι αυτοί οι τραυματισμοί συνέβησαν στην τελευταία προπόνηση. Πέντε ή έξι παίκτες να τραυματίστούν ταυτόχρονα; Μου φαίνεται δύσκολο να το πιστέψω».

«Δουλεύουμε πάνω σε αυτόν τον αγώνα εδώ και μήνες, είναι ντροπιαστικό να πρέπει να τον ακυρώσουμε λίγες μέρες νωρίτερα. Έχει γίνει πολλή προετοιμασία, συμφωνίες και ξαφνικά δεν θέλουν πια. Το βρήκα λίγο δειλό, για να μην πω περισσότερα».

Από την άλλη, ο Τζον ΜακΓκιν, υπερασπίστηκε την απόφαση της ομάδας του, τονίζοντας πως όντως αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τραυματισμών και πως κάθε όμαδα θα έπραττε το ίδιο, αν βρισκόταν στη θέση της Σκωτίας.

«Αν έχουν κάνει την έρευνά τους, ξέρουν ότι χάσαμε έναν πολύ σημαντικό παίκτη (τον Μπίλι Γκίλμουρ, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στο δεξί γόνατο) λίγο πριν από αυτό το προπονητικό καμπ, το οποίο είχε τεράστιο αντίκτυπο σε όλους. Δεν θέλαμε να χάσουμε άλλον έναν. Είμαι σίγουρος ότι οποιαδήποτε χώρα θα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα».

"Our job is to look after Scotland, Norway's job is to look after Norway" 🗣️



John McGinn responds to Norway's criticism after Scotland cancelled their planned friendly ahead of the World Cup 🏆 pic.twitter.com/XIvYx7naR0 June 8, 2026

Από την πλευρά της η Ποδοσφαιρική Ένωση της χώρας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι: «Είχαμε μερικούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των προηγούμενων φιλικών αγώνων μας και έγινε σαφές ότι ένας αγώνας προπόνησης θα παρουσίαζε περισσότερους κινδύνους παρά οφέλη. Επιπλέον, ο αγώνας επρόκειτο να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και δεν θα ανακοινωνόταν δημόσια. Ως εκ τούτου, μείναμε έκπληκτοι όταν η είδηση ​​αποκαλύφθηκε από τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης».