Μουντιάλ 2026: Ο νέος κανόνας της FIFA που τέθηκε σε ισχύ στο Γαλλία - Βόρεια Ιρλανδία

Ο νέος κανόνας της FIFA αναφορικά με τις αλλαγές των παικτών, τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια του αγώνα της Γαλλίας εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας.

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) εισήγαγε κάποιους νέους κανόνες, οι οποίοι στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των αγώνων.

Ένας από αυτούς τους κανόνες, που αφορούν στην είσοδο των αναπληρωματικών στο γήπεδο, εφαρμόστηκε στον Μάνου Κονέ αυτή τη Δευτέρα (08/06) κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Γαλλίας εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος της Ρόμα υποτίθεται ότι θα αντικαθιστούσε τον Μάικλ Ολίσε, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και καθυστέρησε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς ήταν απασχολημένος χαιρετώντας τους οπαδούς που παρευρέθηκαν στη «Decathlon Arena» της Λιλ.

Σύμφωνα με το νέο αυτό κανόνα, ο οποίος αποσκοπεί στη μείωση του χαμένου χρόνου, οι παίκτες πρέπει να εγκαταλείψουν το γήπεδο σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, διαφορετικά οι αντικαταστάτες τους κινδυνεύουν να περιμένουν μέχρι την επόμενη διακοπή του αγώνα για να εισέλθουν.

Αυτή συνέβη και στην περίπτωση του Κονέ, στον οποίο επετράπη να μπει στο γήπεδο ένα λεπτό αργότερα από την αποχώρηση του Ολίσε, γεγονός που σήμαινε πως οι «τρικολόρε» αγωνίστηκαν για λίγα δευτερόλεπτα με 10 παίκτες.